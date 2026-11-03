Muerte de Antonio Navarro Wolff: María José Pizarro rinde homenaje al expolítico

Maria Jose Pizarro rinde homenaje a Antonio Navarro Wolff tras su muerte. Destaca su papel en la paz del M-19 y la Constituyente de 1991.

El expolítico colombiano Antonio Navarro Wolff falleció este domingo 1 de noviembre a las 2:42 de la tarde a la edad de 78 años. Su muerte ha generado una ola de mensajes de despedida entre las principales figuras de la política nacional. Entre las reacciones más personales destaca la de María José Pizarro, quien recordó el vínculo que el exconstituyente mantuvo con sus padres. Pizarro resaltó el papel crucial que Navarro tuvo en la consolidación del proceso de paz del M-19. La familia del dirigente informó del fallecimiento y pidió respeto por la intimidad de sus seres queridos. También anunciaron que el lunes darán a conocer los detalles para acompañarlo en su último recorrido.

Recordatorio del compromiso de paz del M-19

Tras conocerse la noticia, María José Pizarro publicó un mensaje en su cuenta de X para honrar la memoria de Navarro. Expresó que Navarro fue un compañero de sus padres y destacó su compromiso de mantener al M-19 en la paz. El mensaje tiene un peso histórico particular debido a la relación familiar de Pizarro con el movimiento. Carlos Pizarro Leongómez, padre de María José, fue uno de los principales dirigentes del M-19. Junto con Antonio Navarro Wolff, participó en el acuerdo de paz firmado con el Gobierno de Virgilio Barco. Esta firma histórica tuvo lugar el 9 de marzo de 1990, marcando un hito en la historia colombiana.

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Antonio Navarro Wolff dejó registrado años después que él y Carlos Pizarro actuaron como garantes del movimiento durante ese proceso. La desmovilización fue un momento clave que transformó la dinámica política del país. Sin embargo, la transición fue interrumpida tragicamente poco después de la desmovilización. Carlos Pizarro fue asesinado el 26 de abril de 1990 mientras participaba en la campaña presidencial. Este crimen marcó un punto de inflexión en la trayectoria política de los líderes del M-19. El asesinato ocurrió en medio de un clima político tenso y lleno de incertidumbre para el movimiento.

Tránsito del M-19 a la vida institucional

Tras el asesinato de Carlos Pizarro, Antonio Navarro Wolff asumió un papel central en la continuidad política del movimiento. Se convirtió en uno de los protagonistas principales de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Su trayectoria estuvo marcada por el tránsito del M-19 de la lucha armada a la vida institucional. Este proceso de transformación fue fundamental para la democracia colombiana contemporánea. Navarro trabajó incansablemente para integrar las ideas del movimiento en el marco legal del país. Su capacidad de adaptación y liderazgo fue crucial para superar la división y el dolor inicial. La familia lo recordó en su comunicado como el Hombre de la Paz.

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Legado en la Constituyente y despedida final

María José Pizarro destacó otro punto importante en su despedida: la presidencia de la Constituyente por parte de Navarro. Escribió que le cumplió al país presidiendo el último gran espacio de diálogo nacional. Ese proceso dejó una carta de derechos, libertades y paz que rige hasta hoy. Navarro fue uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Compartió esta responsabilidad con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa. De ese complejo proceso surgió la actual Constitución Política de Colombia. La carta magna reflejó los consensos logrados por diversas fuerzas políticas del país.

Pizarro también se refirió al carácter de Navarro, describiéndolo como un hombre de aguda inteligencia. Lo recordó como discreto y firme en sus decisiones, cualidades que marcaron su gestión pública. Anunció que le rendirán homenaje y lo despedirán con afecto y profundo reconocimiento. La despedida de Pizarro se suma a las múltiples reacciones por la muerte de Navarro Wolff. Una figura que ocupó cargos como ministro de Salud, alcalde de Pasto y gobernador de Nariño. También fue congresista y una figura clave en la historia reciente de Colombia.