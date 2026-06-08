Muerte de cuatro personas secuestradas en el norte de Colombia

La situación en el norte de Colombia se ha vuelto cada vez más tensa después de que cuatro personas secuestradas por disidencias de las FARC hayan muerto en cautiverio. Las autoridades colombianas están investigando las causas del ataque y trabajando para prevenir futuros ataques y proteger a la población civil.

En el norte de Colombia, cuatro personas secuestradas por disidencias de las FARC han muerto en cautiverio. Las autoridades colombianas han informado de la muerte de las cuatro personas secuestradas hace poco más de 24 horas por las disidencias de las extintas FARC , en el municipio antioqueño de Remedios, en el norte de Colombia.

La prensa ha publicado una imagen de las víctimas maniatadas y custodiadas por un hombre armado con distintivos de las disidencias, que según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, pertenece al denominado Frente Cuarto del Estado Mayor Central (EMC) de Nestor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. Al frente de este grupo se encuentra Luis Antonio Montoya, alias 'Jhon Fiera', cuyas redes se extienden por otras partes del noreste de Antioquia como Segovia, Yalí, Vegachí y Yolombó.

La Policía ha puesto en marcha una investigación para dilucidar las causas del ataque, que por ahora no están claras. Sin embargo, se especula con que el ataque se produjera en represalia por la ayuda de algún tipo que las víctimas habrían brindado a otros grupos armados con los que el EMC se disputa el territorio.

La situación en la región es cada vez más tensa, y las autoridades colombianas están trabajando para prevenir futuros ataques y proteger a la población civil. La comunidad internacional está siguiendo de cerca la situación y ha expresado su preocupación por la seguridad de la región. La crisis en Colombia es un recordatorio de la importancia de la paz y la seguridad en la región, y de la necesidad de trabajar juntos para prevenir futuros conflictos





ElNuevoSiglo / 🏆 5. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia FARC Disidencias Secuestro Muerte

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Medicina Legal confirma la muerte de 11 menores reclutados forzosamente en ColombiaSegún un reporte de Medicina Legal, once menores de edad que fueron reclutados a la fuerza murieron en combates en Colombia. Ocho de las víctimas procedían del departamento del Cauca, la región más afectada por este flagelo. Las edades de los fallecidos oscilaban entre los 15 y 17 años, y uno de los cuerpos aún no ha sido identificado, aunque se estima que corresponde a un adolescente. El texto también menciona la identificación de 'Iván Mordisco' como menor de edad y detalla la distribución de responsabilidades entre disidencias de las Farc, el Eln y el 'clan del Golfo' en el reclutamiento.

Read more »

Disidencias de las Farc quemaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas en Remedios, AntioquiaLas autoridades de Antioquia mantienen la alerta por una nueva acción violenta atribuida a las disidencias de las Farc en el Nordeste del departamento...

Read more »

Disidencias de las Farc incendiaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas en AntioquiaLa incursión armada ocurrió en una finca de la vereda Las Camelias, donde hombres identificados como integrantes del frente cuarto de las disidencias de las Farc incendiaron dos viviendas y secuestraron a cuatro personas.

Read more »

Asesinan a tres de los cuatro campesinos secuestrados por disidencias de las FARC, en AntioquiaConfirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Read more »