El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de El Churco en Mapiripán durante la Operación Ninfa. Balances indican cinco bajas disidentes Farc.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó oficialmente la muerte de alias " El Churco", líder de la comisión armada Estructura 44 de las disidencias de las Farc, durante la ejecución de la Operación Ninfa. Este hecho ocurrió en la zona rural del municipio de Mapiripán, departamento del Meta, el 21 de noviembre. El mandatario colombiense utilizó sus redes sociales para anunciar que la operación militar había neutralizado a un alto comandante criminal.

Detalles de la Operación Militar En Mapiripán

La Operación Ninfa fue un bombardeo coordinado que se desarrolló en la madrugada del 21 de noviembre en el territorio de Mapiripán. Según el reporte inicial del jefe de Estado, la acción dejó como saldo preliminar la muerte de cinco presuntos integrantes de las disidencias de las Farc. Además de las bajas humanas, las fuerzas militares lograron la incautación de armas, municiones y abundante material de guerra.

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El bombardeo estuvo dirigido específicamente contra la Estructura 44 Antonio Ricaurte, una organización criminal que opera bajo el mando de alias "Iván Mordisco". En la operación participaron conjuntamente las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes ejecutaron la acción con el objetivo de desarticular las redes narcoterroristas en la región.

Posiciones Del Gobierno Frente Al Conflicto

Abelardo de la Espriella afirmó que los narcoterroristas están atacando desesperadamente porque reconocen que su final se acerca. El presidente declaró que están en los estertores de su derrota y advirtió que cada ataque contra la fuerza pública y la población civil recibiría una respuesta más contundente y dura. Subrayó que no existe territorio vedado para la fuerza pública ni escondite que garantice impunidad a los criminales.

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El jefe de Estado reiteró que seguirán golpeando las estructuras criminales con toda la capacidad del Estado y dentro del marco legal. Su mensaje busca proyectar autoridad y control territorial, asegurando que la maquinaria estatal actúa con implacabilidad para erradicar la presencia de las disidencias en zonas rurales estratégicas.

Contexto Estratégico Y Próximos Pasos

Este bombardeo representa el número once que ordena directamente el presidente Abelardo de la Espriella en poco más de tres meses en la Casa de Nariño. Estas acciones forman parte de las articuladas mediante el Escudo de las Américas (A3C). Según el Comando General de las Fuerzas Militares, esta cooperación estratégica fortalece la inteligencia y la efectividad operacional para enfrentar estructuras financiadas por el narcotráfico.

Entre las cinco presuntas disidentes muertas en la operación, el balance presidencial incluye a alias "El Cholo". La información detalla que la inteligencia militar identificó con precisión a los líderes de la Estructura 44 antes del golpe. Las autoridades continúan validando los datos forenses para confirmar la identidad exacta de todos los miembros de la comisión armada neutralizados.