Muerte de estudiante de 16 años tras golpe en práctica de boxeo en colegio de Suba

Johan Manuel Percy, de 16 años, falleció después de recibir un golpe en el pecho durante una práctica improvisada de boxeo en el Colegio Prado Veraniego, sede A, en Suba. La policía investiga las causas del incidente y revisa las imágenes de seguridad del plantel.

Una tragedia marcó la comunidad educativa del norte de Bogotá cuando Johan Manuel Percy , un adolescente de 16 años, perdió la vida tras participar en una actividad informal de boxeo dentro del Colegio Prado Veraniego , sede A, en la localidad de Suba .

Según los primeros reportes recopilados por el medio Ojo de la Noche y confirmados por fuentes familiares, la disputa comenzó como una práctica recreativa entre dos compañeros en el patio de la institución. En el transcurso de la contienda, uno de los estudiantes lanzó un golpe directo al pecho de Percy.

El joven, a pesar de afirmar inicialmente que se sentía bien, continuó caminando unos metros antes de colapsar de forma súbita frente a sus compañeros, dejando a todos en estado de shock. Testimonios de la hermana de la víctima, recogidos por Blu Radio, describen cómo, tras la caída, varios estudiantes intentaron revivir al adolescente mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia.

La ambulancia llegó alrededor de las 9:30 de la mañana y, después de una breve reanimación en el propio patio, el cuerpo del joven fue trasladado a la portería del colegio para facilitar la intervención de los paramédicos. A pesar de los esfuerzos, Percy fue derivado a un centro hospitalario donde, poco después, se confirmó su fallecimiento.

La noticia ha generado una profunda consternación entre padres, docentes y autoridades, que ahora se ven inmersos en la tarea de esclarecer los hechos y evitar que situaciones similares se repitan. La Policía Metropolitana de Bogotá activó de inmediato las investigaciones judiciales. Se están revisando las grabaciones de los sistemas de videovigilancia del plantel, y se ha iniciado un proceso de recopilación de testimonios de testigos presenciales, tanto estudiantes como personal docente.

Las autoridades buscan determinar si el golpe recibido fue la causa directa del deceso o si existen factores adicionales, como problemas cardíacos preexistentes u otras condiciones médicas, que pudieron haber contribuido al trágico desenlace. Además, el caso ha reavivado el debate sobre la supervisión de actividades deportivas en instituciones educativas y la necesidad de implementar protocolos más rigurosos para evitar incidentes de esta naturaleza.

Mientras tanto, la comunidad escolar mantiene el luto y espera respuestas claras que ayuden a procesar el dolor y a garantizar la seguridad de los estudiantes en el futuro





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