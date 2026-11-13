Muerte de Henry Camargo: Presidente Abelardo De La Espriella confirma fallecimiento en Bogotá

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el deceso de Henry Camargo en Bogotá. El veterano militar, traído desde Nueva York para tratamiento pulmonar, ha fallecido dejando un legado de servicio a la patria colombiana.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó este jueves el fallecimiento de Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares de Colombia, quien padecía una grave afección pulmonar. El mandatario expresó su profundo dolor ante la partida de un soldado profesional que dedicó gran parte de su vida al servicio de la nación y por quien el Estado realizó gestiones urgentes para garantizar su atención médica.

Regreso Humanitario Desde Nueva York

Henry Camargo había solicitado ayuda al Gobierno el 13 de octubre para regresar de Nueva York, Estados Unidos, tras permanecer postrado en una camilla y publicar un video pidiendo apoyo oficial. El presidente De La Espriella ordenó inmediatamente la articulación de un vuelo humanitario para facilitar su traslado, asegurando que su atención continuara en el Hospital Militar Central de Bogotá bajo el régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

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Trayectoria Militar y Lesiones de Combate

Camargo sirvió en las filas de las Fuerzas Militares durante 22 años, un periodo marcado por su valentía y compromiso con la defensa de la bandera. Durante su carrera, fue herido en tres ocasiones mientras participaba en combates, circunstancias que no le impidieron cumplir con sus misiones asignadas. A pesar de estas lesiones y la posterior enfermedad, su caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la atención adecuada de los veteranos de guerra.

Gestión Diplomática y Promesa Presidencial

Ante el llamamiento público del exmilitar, el jefe de Estado estableció una videollamada con él para escuchar su situación directamente y prometió su retorno al país cuanto antes. La Cancillería y el Consulado de Colombia en Nueva York gestionaron la logística del traslado bajo instrucciones directas del presidente. De La Espriella declaró que un país que no cuida a quienes entregaron su juventud para defender la patria carece de alma y honor.

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Desafíos Médicos y Carencia de Recursos

La familia de Camargo había realizado esfuerzos considerables para lograr su traslado, pero no contaba con los recursos económicos suficientes para costear un trasplante de ambos pulmones, tratamiento que él requería con urgencia. El presidente explicó que hicieron todo lo posible por facilitar su regreso y asegurar la continuidad de su atención, aunque la gravedad de su condición pulmonar finalmente fue fatal.

Conmemoración y Legado Nacional

El mandatario envió condolencias a los seres queridos de Henry Camargo, reconociendo su honor y gratitud eterna por entregar parte de su vida al servicio de la Patria. Colombia rinde homenaje a quienes dan todo por la nación, y el caso de Camargo ilustra la responsabilidad del Estado con sus exsoldados. Su memoria perdura como un recordatorio del valor y sacrificio de los profesionales militares que defendieron la soberanía del país.