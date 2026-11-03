Muerte de hombre en Hospital San Vicente de Paúl: Investigación por trauma rectal

Autoridades investigan la muerte de un hombre de 36 años en Medellín tras una semana internado por lesiones rectales. Se verifican las circunstancias del fallecimiento.

Un hombre de 36 años falleció en la madrugada del martes 3 de noviembre en el Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en el barrio Jesús Nazareno, en el centro de Medellín. El paciente había permanecido internado durante aproximadamente una semana y su muerte fue reportada a las autoridades hacia las 4:06 de la mañana.

Detalles del ingreso y lesiones reportadas

El individuo ingresó al centro asistencial el pasado 27 de octubre, tras recibir atención inicial en el hospital Marco Fidel Suárez del municipio de Bello. Según información proporcionada por el personal médico, el paciente presentaba un trauma severo en la zona rectal y en la unión recto-sigmoidea, que conecta el colon con el recto.

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Las circunstancias que provocaron estas lesiones son objeto de verificación oficial. El reporte inicial del personal hospitalario menciona una hipótesis sobre un encuentro íntimo con su pareja sentimental donde se habría utilizado un juguete sexual. Sin embargo, esta versión corresponde a una suposición médica inicial y no constituye un hecho confirmado judicialmente.

Posición de las autoridades y origen del caso

La Policía llegó al lugar para entrevistar al personal administrativo y médico del hospital. Las autoridades deben establecer el origen exacto de las lesiones y las condiciones en las que se produjeron antes de emitir cualquier conclusión oficial sobre los hechos.

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Aunque se conoce que el hombre residía en Bello, el personal del hospital manifestó desconocimiento sobre su lugar exacto de procedencia de la lesión. Además, se señaló que su madre reside en Bogotá, lo que añade complejidad a la trazabilidad del caso en sus primeras etapas.

Impacto y próximos pasos en la investigación

Este incidente ha generado atención inmediata debido a la naturaleza sensible de las lesiones y la falta de claridad sobre cómo ocurrieron. La comunidad local y las familias afectadas esperan respuestas claras sobre la responsabilidad legal si se confirma negligencia o delito.

Los próximos pasos incluyen la autopsia correspondiente y la recopilación de pruebas forenses. Las autoridades garantizarán que todas las versiones sean contrastadas con evidencia física antes de cerrar la investigación sobre este caso crítico en la región.