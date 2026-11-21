Denuncian que Ivonne Parra, de 28 años con discapacidad, falleció por gases lacrimógenos tras protesta en El Bordo. La Policía niega vínculo directo con el operativo del 19 de noviembre.

La Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas del Cauca ha emitido una urgente denuncia tras el fallecimiento de Ivonne Fernanda Parra Díaz, una mujer de 28 años en condición de discapacidad, quien perdió la vida durante una intervención de la Unidad Antidisturbios de la Policía Nacional en el municipio de El Bordo, ubicado en el departamento de Patía.

Detalles del incidente y las acusaciones

Las organizaciones de derechos humanos sostienen que la joven falleció como consecuencia de la inhalación de gases lacrimógenos utilizados por el personal policial durante las manifestaciones realizadas los días 19 y 20 de noviembre. Según el comunicado oficial difundido por estos grupos, los hechos ocurrieron cuando comunidades de los municipios del sur del Cauca se concentraron en los sectores de Palomocho y El Bordo para protestar.

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Los integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios desplegaron un procedimiento de disuasión que incluyó el lanzamiento de agentes químicos irritantes. Las organizaciones detallan que, al notar la presencia de una joven con graves problemas respiratorios, el equipo de derechos humanos alertó inmediatamente a los efectivos policiales. Solicitaron un cese de la intervención y la formación de un cordón humanitario para evacuar de manera segura a la joven hacia un centro de atención médica.

A pesar de estas súpitas y la evidencia visible de la vulnerabilidad de la afectada, las organizaciones sociales aseguran que los miembros de la Unidad Antidisturbios ignoraron el llamado y continuaron con su operativo sin atender la emergencia médica inminente de la ciudadana, lo que derivaría en su posterior deceso.

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Posición de la Policía Nacional y cronología

La Policía Nacional de Colombia emitió una declaración oficial en la noche del viernes, expresando su profundo pesar por el fallecimiento de la ciudadana y extendiendo sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos. La institución confirmó que, en horas de la tarde del 19 de noviembre, sus uniformados adelantaron un procedimiento en zona rural de El Bordo debido a un ataque con artefactos explosivos improvisados, conocidos como papas bombas.

Según el reporte oficial, dicho procedimiento policial finalizó por completo sin que en el Puesto de Mando Unificado se reportaran lesionados, ni entre la población civil ni entre los funcionarios de la fuerza pública. La Policía insiste en que no hubo heridos durante la intervención, lo cual contrasta con la versión presentada por los grupos sociales sobre la exposición directa a los gases.

Posteriormente, en la madrugada del viernes 20 de noviembre, el Hospital de El Bordo notificó el ingreso de la joven al centro asistencial hacia las 4:31 de la mañana. Ivonne Fernanda Parra Díaz falleció efectivamente a las 5:56 de la mañana, presuntamente por un síndrome de dificultad respiratoria agudo. La institución militar subraya que este ingreso ocurrió varias horas después de que el operativo hubiera concluido.

Consecuencias y próximos pasos judiciales

Ante esta discrepancia en los relatos, la Policía Nacional estableció que, debido a que el ingreso al centro asistencial se produjo una vez el procedimiento policial ya había terminado, no es posible establecer, por el momento, una relación directa o causal entre el deceso de la joven y la actuación de los uniformados. No obstante, la institución se reserva el derecho de esperar las determinaciones que emanen de las autoridades médicas y legales para confirmar las causas exactas del fallecimiento.

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Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos de la Coordinación de Organizaciones Sociales y Políticas del Cauca ha rechazado enérgicamente la versión policial, calificando los hechos como un ataque desproporcionado e indiscriminado. Las organizaciones han solicitado formalmente a las autoridades judiciales que inicien una investigación exhaustiva para dilucidar las verdaderas causas del fallecimiento de la joven con discapacidad.

Este caso ha elevado la alerta sobre el uso de agentes químicos en zonas con población vulnerable y ha generado un intenso debate sobre los protocolos de actuación de la fuerza pública durante las protestas sociales en el departamento del Cauca, requiriendo una pronta resolución institucional para garantizar la justicia y la transparencia.