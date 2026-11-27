Detalles sobre la muerte del jailer Humberto Muñetón durante la toma de rehenes en el almacén Éxito de Cartagena. Análisis de las versiones oficiales y de la familia.

La identidad y las circunstancias de la muerte de Humberto Muñetón Zapata, un hombre de 51 años abatido durante la toma de rehenes en un almacén Éxito ubicado en el barrio La Castellana de Cartagena, se encuentran bajo un intenso escrutinio público. Aunque la investigación oficial asegura que los restos corresponden al jailer, la familia mantiene una narrativa distinta centrada en su rutina diaria y su vida profesional en la ciudad costera colombiana.

Versión familiar sobre la rutina matutina

Indira Lambis, esposa de Muñetón, ha proporcionado una versión detallada de los eventos previos al incidente. Según Lambis, su esposo salió de su residencia para comprar buñuelos, un hábito habitual, con el plan de regresar por ella para compartir el trayecto hacia su lugar de trabajo. Muñetón residía con su esposa y su hijo en las proximidades del supermercado que visitaba frecuentemente por las mañanas.

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Adicionalmente, se ha revelado que Humberto Muñetón era ingeniero industrial. Trabajaba en Polyimper de Colombia S.A.S., una firma constituida legalmente en Cartagena el 4 de diciembre de 2024. En esta organización, sus responsabilidades incluían labores de impermeabilización en proyectos de construcción, lejos de cualquier actividad delictiva según el entorno laboral que describen sus allegados.

Afirmaciones de la Fiscalía y evidencias en la escena

Las autoridades presentan una narrativa completamente diferente a la expuesta por la familia. La Fiscalía General de la Nación afirma que las características físicas de la persona abatida coinciden con las de Humberto Muñetón. Durante la audiencia de judicialización de los dos individuos capturados, un fiscal declaró que el hombre se encontraba en la zona de equipos móviles del supermercado cuando intentó reaccionar contra la humanidad de los funcionarios de operaciones especiales.

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Los agentes justificaron su uso de la fuerza para salvaguardar su propia integridad. Se reveló que el fallecido vestía prendas negras de estilo táctico, portaba un pasamontañas, un casco y un chaleco con el logotipo de la Policía Nacional. Entre los objetos incautados en su poder figuraban un radio negro, una escopeta, una pistola y un cuchillo, elementos que la Fiscalía utilizó para sustentar la teoría de su participación en el delito.

Liderazgo de la banda y exigencias extorsivas

La Fiscalía ha identificado a Muñetón como el presunto jefe de la banda criminal que mantuvo secuestradas a 87 personas durante más de 17 horas. Los delincuentes habían exigido a las autoridades el pago de 7.000 millones de pesos y la entrega de camionetas blindadas. Esta información sitúa a Muñetón como el cerebro operativo detrás de la crisis que paralizó la zona comercial.

Los detalles operativos del ataque han generado un profundo debate sobre la versión oficial. La presencia de equipamiento táctico y de mando en la persona abatida es el pilar fundamental que utilizan los fiscales para vincularlo con la estructura jerárquica de los culpables, desestimando la hipótesis de que fuera una víctima inocente.

Arresto de Juan Camilo Torres Manco

Entre los individuos capturados se encuentra Juan Camilo Torres Manco, quien habría participado activamente en la retención de personas. Torres Manco intentó escapar por el parqueadero del establecimiento después de cambiarse de ropa con el objetivo de pasar desapercibido. Las autoridades le encontraron 495.000 pesos en un bolsillo de su pantaloneta, además de armas traumáticas y de balines que fueron decomisadas en el lugar.

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La detención de Torres Manco proporciona evidencias tangibles sobre la logística utilizada por los captores. La cantidad de dinero en efectivo y la naturaleza de las armas incautadas respaldan la gravedad del secuestro y la preparación previa de los implicados para enfrentar a las fuerzas del orden durante el asalto.

Captura de Jhon Albeiro Mejía Blandón

El segundo detenido es Jhon Albeiro Mejía Blandón, quien permanecía mezclado entre las personas que seguían en el establecimiento durante la toma. Mejía Blandón fue capturado en flagrancia, lo que confirma su presencia directa en el escenario del crimen durante todo el periodo de confinamiento. Su arresto cierra el cerco policial sobre los miembros ejecutores del secuestro.

Tanto Juan Camilo Torres Manco como Jhon Albeiro Mejía Blandón han sido imputados por el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo. Ambos sospechosos han rechazado los cargos presentados en su contra, iniciando así un proceso legal que definirá la responsabilidad penal de los captivos sobrevivientes y la veracidad de las acusaciones fiscales.