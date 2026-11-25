A los 33 años fallece Jeanine Grasmeijer, excampeona de inmersión libre con dos récords mundiales. AIDA y su familia rinden homenaje a la pionera neerlandesa del 16 de noviembre de 2026.

Jeanine Grasmeijer, destacada deportista neerlandesa y excampeona mundial de inmersión libre, falleció el pasado 16 de noviembre de 2026 a la edad de 33 años. El anuncio oficial de su deceso fue confirmado durante el fin de semana por miembros de su familia, quienes revelaron la tragicidad de la noticia a través de un comunicado emitido en sus perfiles de redes sociales. Este evento marca un duelo profundo para la comunidad internacional dedicada a la apnea, disciplina en la cual Grasmeijer dejó un legado imborrable como una de sus figuras más influyentes.

Reconocimiento Oficial De Aida Y Legado Deportivo

La Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea (AIDA) emitió un comunicado oficial donde destacó el papel fundamental de Grasmeijer como pionera en esta disciplina deportiva. Este organismo internacional reconoció su contribución histórica al recordar que fue la mujer más joven en la historia de la apnea en establecer un récord mundial. Su trayectoria competitiva dejó huella en la comunidad deportiva global al dominar las categorías de inmersión libre.

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Durante su carrera, Grasmeijer logró dos récords mundiales en la modalidad de apnea de inmersión libre (FIM). El primero de estos hitos se registró en el año 2013, cuando alcanzó la impresionante profundidad de 90 metros. Posteriormente, en el año 2016, superó su propia marca al alcanzar los 92 metros de profundidad, consolidando su estatus como una de las atletas más talentosas de su generación.

Detalles Sobre Fallecimiento Y Causas

El comunicado divulgado por los seres queridos de Jeanine Irina Grasmeijer describió su personalidad con atributos como bondadosa, espontánea, aventurera y fuerte. Aunque la familia no reveló específicamente las causas médicas del fallecimiento, trascendió información según la cual la muerte no estaría relacionada con ningún accidente deportivo. Hasta el momento de la publicación de esta información, no se han entregado detalles oficiales adicionales sobre las circunstancias exactas del deceso.

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La familia aprovechó el mensaje para agradecer a quienes han enviado notas de solidaridad y acompañamiento durante los días posteriores al suceso. Asimismo, informaron que el funeral se realizó este miércoles, cerrando un ciclo de despedida íntima y privada. Los familiares resaltaron que la defunta enfrentaba los desafíos con una determinación inquebrantable, perseguía sus objetivos sin importar las dificultades y que ningún reto resultaba demasiado grande para ella.

Reacciones Y El Camino Hacia La Apnea

La noticia generó numerosas reacciones de tristeza entre seguidores, atletas y personas cercanas a Grasmeijer. La publicación de su familia se llenó rápidamente de mensajes de despedida y solidaridad desde diferentes partes del mundo. Un testimonio destacado mencionaba la conmoción al recordar estar en Bonaire hace años cuando Jeanine estableció su primer récord mundial, expresando ánimos a sus seres queridos. Otros usuarios simplemente no tenían palabras, ofreciendo sus condolencias por esta gran pérdida.

La relación de Grasmeijer con la actividad acuática comenzó por su gusto por la natación recreativa y la tranquilidad que encontraba en el agua durante su infancia. Su camino hacia la competencia profesional llegó después de terminar sus estudios escolares y emprender un viaje por el sudeste asiático. En el año 2015, durante una entrevista con la Universidad de Maastricht, donde cursaba sus estudios de medicina, explicó cómo descubrió la apnea como una actividad donde podía sobresalir.

Grasmeijer relató que, durante su viaje como mochilera, realizó un curso de buceo en Tailandia, aunque esta experiencia no cumplió sus expectativas iniciales debido a la sensación de peso y limitación. Unos meses después descubrió una escuela de apnea, realizó el curso correspondiente y descubrió que se le daba muy bien y que disfrutaba muchísimo de esta nueva forma de interactuar con el medio acuático.