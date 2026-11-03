Muerte de José Luis Botero en Medellín tras agresión por presunto abuso

Autoridades en Medellín encuentran agonizando a José Luis Botero tras ser apuñalado por ofrecer dinero a dos niñas de 7 y 9 años en el Hotel El Ajedrez.

Las autoridades policiales hallaron el cuerpo sin vida de José Luis Botero, un hombre de 65 años, en las inmediaciones del Hotel El Ajedrez, ubicado en la intersección de la calle 54 con la carrera 52 en el barrio Estación Villa del centro de Medellín. El hallazgo se realizó durante la madrugada del martes, momento en el que el hombre presentaba múltiples heridas de arma blanca y signos de golpes, encontrándose en estado agónico antes de ser trasladado al Hospital San Vicente Fundación, donde falleció sin recuperar signos vitales.

El incidente inicial en el hotel

Según los reportes judiciales y las denuncias presentadas, el incidente comenzó en el corredor del quinto piso del establecimiento hotelero, donde José Luis Botero habría observado a dos menores de edad, de 7 y 9 años, que se encontraban en ese lugar. Se alega que el hombre adulto les hizo propuestas indecorosas y les habría ofrecido dinero para que entraran a su habitación, actos que constituyen presuntos intentos de abuso infantil.

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La situación escaló rápidamente cuando una de las niñas se dirigió a la habitación de su madre para relatar lo ocurrido. Este relato provocó un alterqueo severo dentro del hospedaje, involucrando no solo al padre de las menores sino también a otras personas presentes en el lugar. La confrontación derivó en una agresión física brutal contra José Luis Botero.

Agresores y captura policial

Durante el forcejeo, José Luis Botero recibió fuertes golpes antes de que le infligieran cuatro heridas profundas con arma blanca repartidas por todo su cuerpo. Tras sufrir estas lesiones graves, el hombre intentó huir del hotel corriendo hacia la entrada, pero se desplomó debido a la pérdida masiva de sangre provocada por las puñaladas. Su cuerpo fue localizado allí por personal de la Policía Metropolitana de Antioquia.

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La intervención rápida de las fuerzas del orden permitió asegurar a dos sospechosos principales implicados en la agresión: Orianny Saireth Tovar Tovar y Gregory Alexánder Torres Díaz. Ambos individuos, nacionalidad venezolana, fueron puestos a disposición de las autoridades y ya se encuentran procesados judicialmente por el delito de homicidio agravado, conforme a las investigaciones preliminares realizadas en la escena del crimen.

Situación legal y protección infantil

Tras la captura de los agresores y el fallecimiento de José Luis Botero, las entidades competentes asumieron el cuidado de las dos niñas víctimas de las presuntas propuestas. Las menores quedaron bajo la protección y custodia de sus padres, pero su situación fue monitorizada estrechamente por Bienestar Familiar y la Policía de Infancia y Adolescencia para garantizar su integridad psicológica y física.

Este caso ha generado conmoción en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquia, destacando la vulnerabilidad de los menores y la severidad de las respuestas violentas ante presuntos delitos sexuales. Las investigaciones continúan para determinar si existieron cómplices adicionales o si el contexto del alterqueo modificó las dinámicas de la agresión inicialmente planificada por los detenidos.