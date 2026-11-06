Muerte de La Abuela y La Cucha: Alto Mando del ELN Caído en Apure

Inteligencia colombiana confirma la posible muerte de Emilse Oviedo Sierra y Manuel Gustavo Martínez en bombardeo en Venezuela. Detalles del ataque y sus consecuencias.

Una operación de inteligencia y ataque aéreo contra una base del Ejército de Liberación Nacional en el estado de Apure, Venezuela, ha provocado la muerte de más de 20 individuos, incluyendo a dos de las figuras más antiguas y poderosas de la organización guerrillera. Las autoridades colombianas están verificando la identidad de los cuerpos encontrados, con especial atención en Emilse Oviedo Sierra, conocida como La Cucha, y Manuel Gustavo Martínez, miembro de la dirección nacional del grupo armado.

Confirmación de la Muerte de La Abuela y La Cucha

La inteligencia colombiana ha identificado a Emilse Oviedo Sierra, también conocida con los alias La Abuela y Marta, como la comandante del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, una estructura con fuerte presencia en el departamento del Chocó. Este frente cuenta con más de 900 integrantes bajo su mando directo. Su trayectoria supera las tres décadas dentro de las filas del ELN, consolidando su posición como una de las máximas autoridades de la organización. Según los reportes, ella coordinaba operaciones de narcotráfico y minería ilegal desde territorio venezolano, lo que la convierte en un objetivo prioritario para las fuerzas de seguridad.

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Participación de Manuel Gustavo Martínez en el Ataque

En el mismo operativo militar falleció Manuel Gustavo Martínez, un integrante veterano de la dirección nacional del ELN que se vinculó a la guerrilla durante la década de 1980. Su relevancia estratégica se debía a su participación en la delegación de diálogos de paz durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, lo que le otorgaba un perfil diplomático y militar único dentro del grupo. Su muerte representa un golpe significativo para la estructura de mando del ELN, especialmente considerando su experiencia histórica y su rol en las negociaciones previas con el Estado colombiano.

Detalles del Campamento y Reunión de Alto Nivel

El bombardeo ocurrió durante una reunión clandestina de alto nivel en el campamento de Apure. Inteligencia colombiana reveló que en el lugar se encontraban narcotraficantes del ELN, representantes de carteles mexicanos, civiles vinculados a la organización y ciudadanos venezolanos. El sitio funcionaba como un centro de acopio de cocaína y contaba con una pista de aterrizaje para vuelos clandestinos hacia Centroamérica. Las autoridades también investigan la destrucción de al menos tres avionetas y dos camionetas, elementos clave para la logística de transporte de sustancias ilícitas en la región fronteriza.

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Verificación de Fuentes y Situación Actual

Las autoridades colombianas continúan analizando las comunicaciones internas del grupo armado para confirmar definitivamente la desaparición de los dos integrantes de alto rango mencionados. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial rotunda de la muerte de La Abuela, aunque la evidencia recopilada apunta fuertemente hacia esta conclusión. El gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos no han emitido pronunciamientos oficiales sobre el incidente, manteniendo la situación en un estado de incertidumbre diplomática mientras se procesan los detalles forenses y estratégicos del ataque.

Impacto en las Estructuras Guerrilleras

La eliminación de estas figuras clave podría alterar el equilibrio de poder dentro del ELN, especialmente en las zonas de frontera con Colombia. La Cucha, como comandante del Frente Omar Gómez, tenía un control directo sobre actividades económicas ilegales que financiaban la insurgencia. Por otra parte, la desaparición de Martínez afecta la capacidad de la organización para mantener redes de comunicación y negociación con actores externos. Las autoridades descartan por ahora la presencia de otro miembro destacado, alias Silvana Guerrero, quien estaría ubicada en el Catatumbo, separándola así de la zona del ataque en Apure.