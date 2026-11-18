La creadora de contenido de 25 años falleció tras perder el control de su vehículo en Maranguape, Ceará. La marca ASLA lamenta el hecho.

El estado de Ceará, en el noreste de Brasil, ha quedado conmocionado por la trágica muerte de la reconocida influencer y estudiante de Medicina, Ana Lívia Alves. El siniestro vial ocurrió la tarde del lunes, cuando la joven de 25 años conducía una camioneta Toyota SW4 por la carretera BR-020. El accidente se registró específicamente en el municipio de Maranguape, ubicado en la Región Metropolitana de Fortaleza.

Detalles del siniestro vehicular fatal

La Policía Federal de Carreteras de Brasil (PRF) confirmó que la creadora de contenido perdió el control de su vehículo durante la conducción. La camioneta se salió de la vía y dio varias vueltas de campana, lo que provocó que la joven fuera expulsada del automóvil. En el momento del choque, existía precipitación en la zona, lo que incrementó el riesgo por las condiciones resbaladizas de la carretera.

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Tras el impacto, los servicios de emergencia trasladaron a Alves al Hospital de Caridade. Desafortunadamente, la joven no pudo sobrevivir debido a la gravedad extrema de sus heridas. Las autoridades están investigando activamente para determinar si la conductora portaba el cinturón de seguridad y qué otros factores influyeron en la pérdida de control del vehículo.

Perfil y trayectoria de la fallecida

La identidad digital de Ana Lívia Alves contaba con 94.900 seguidores en la plataforma Instagram. A lo largo de su perfil, la joven compartió 245 publicaciones enfocadas en contenido de belleza y viajes, consolidando su presencia como referente en redes sociales. Además de su faceta como creadora de contenido, ella se desempeñaba profesionalmente como modelo.

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Fuerza laboral significativa en el sector de moda local, la marca de ropa femenina ASLA emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento. La empresa destacó que la joven siempre fue parte fundamental de su historia y que su viaje, junto con todo lo que construyó con la marca, permanecerá vivo en la memoria colectiva.

Respuesta institucional y condolencias

En su publicación en Instagram, la compañía ASLA expresó sus sentidas condolencias a la familia y allegados de la influencer. El mensaje dirigido a Ana Silvia y a sus seres queridos reafirmó que el cariño y la solidaridad de la organización se mantienen firmes ante un dolor tan grande. Este gesto refleja el impacto social y profesional que la pérdida representa para su entorno inmediato.