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Muerte de Mateo Valencia en río Claro Cocorná Sur tras desaparición

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Muerte de Mateo Valencia en río Claro Cocorná Sur tras desaparición
Mateo Valencia · Puerto Nare · Río Claro Cocorná Sur
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Bomberos de Puerto Nare confirman hallazgo del cuerpo sin vida de Mateo Valencia Álvarez, de 19 años, en el sector Las Raíces del río Claro Cocorná Sur.

El Cuerpo de Bomberos del municipio de Puerto Nare confirmó la muerte de Mateo Valencia Álvarez, un joven de 19 años oriundo de El Carmen de Viboral. La tragedia se registró este lunes festivo 2 de noviembre, fecha en que los rescatistas localizaron el cuerpo sin vida del adolescente en aguas del río Claro Cocorná Sur.

Hallazgo del cuerpo en sector Las Raíces

Los equipos de socorro encontraron el cuerpo de Mateo Valencia Álvarez en el sector conocido como Las Raíces, ubicado muy cerca del punto donde ocurrió su desaparición inicial. Los bomberos nareños informaron oficialmente este lunes que las labores de búsqueda concluyeron con este desenlace trágico para la comunidad del Oriente antioqueño.

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Detalles de la emergencia y búsqueda

Mateo Valencia Álvarez había disfrutado un paseo en el corregimiento Estación Cocorná, perteneciente a Puerto Triunfo, durante el domingo 1 de noviembre. Según medios locales, el joven se lanzó al agua, emergió una vez y volvió a sumergirse perdiendo su rastro inmediatamente después. Desde ese momento, familiares y allegados activaron alertas por su desaparición.

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Participación comunitaria y organismos de socorro

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar medidas de precaución al visitar ríos y quebradas naturales debido a los riesgos de corrientes y profundidad. En esta ocasión, lancheros, pescadores y lugareños se sumaron a los organismos de socorro del Magdalena Medio en las labores de rescate. Los bomberos agradecieron públicamente a quienes participaron en la búsqueda que terminó con la confirmación de la muerte.

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