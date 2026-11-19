Melissa Medina, creadora de contenido dominicana de 22 años, fallece en Santo Domingo. La Policía Nacional investiga la causa tras su repentina muerte en el hospital.

La creadora de contenido dominicana Melissa Medina falleció en la madrugada del martes 17 de noviembre en la capital Santo Domingo, generando conmoción inmediata en el ámbito digital y local. La joven de 22 años, reconocida por su éxito en el sector belleza, fue trasladada a un centro de salud donde ya no presentaba signos vitales a su llegada al hospital.

Mecanismo de la muerte y respuesta policial

Según confirmó Diego Pesqueira, vocero oficial de la Policía Nacional de República Dominicana, las autoridades mantienen el caso bajo estricta investigación. La declaración del portavoz detalló que la familia espera los resultados oficiales del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar con exactitud la causa médica del deceso. Hasta ese momento, no se ha revelado un diagnóstico definitivo.

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Las reportes indican que Medina presentó problemas de salud de manera súbita e inesperada. Este cuadro clínico repentino motivó el traslado de emergencia a la instalación médica. Las autoridades enfatizan que la determinación de la causa de muerte es un proceso forense que requiere tiempo y análisis técnico riguroso.

Testigos y figuras involucradas en el caso

En el momento de los hechos, la influencer se encontraba acompañada por dos personas que han sido retenidas para declaraciones por las autoridades competentes. Una de ellas es una mujer de 21 años de nacionalidad venezolana. La segunda figura es un hombre de 60 años cuya identidad permanece oculta por motivos de seguridad y protocolo de investigación.

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Estos individuos fueron interrogados como parte de los procedimientos estándar para descartar o confirmar cualquier implicación externa en la salud de Medina. La Policía Nacional ha mantenido la discreción respecto a las declaraciones específicas para proteger la integridad del proceso legal en curso.

Legado empresarial y proyectos de belleza

La familia de Melissa Medina publicó un comunicado emotivo para honrar su memoria, describiéndola como una joven emprendedora llena de sueños. Destacaron su dedicación, esfuerzo y determinación para construir su futuro en la industria del entretenimiento y los negocios. Medina había logrado consolidarse como una empresaria exitosa gracias a su popularidad en las redes sociales.

Entre sus principales negocios se encontraba Melissa Studio, un estudio de uñas de su propiedad. Además, lanzó su propia marca de uñas postizas bajo la denominación PRESS ON by Melissa Studio. Estos emprendimientos representan un legado significativo que sus allegados desean preservar con orgullo.

Impacto social y homenajes póstumos

Uno de los detalles más conmovedores para sus más de 50.000 seguidores es que Medina iba a ser homenajeada en los Premios Magna 2026. Esta gala anual en República Dominicana reconoce el talento emergente y la trayectoria artística, y la ceremonia estaba programada para el jueves 19 de noviembre. Contrario a lo planeado, ese mismo jueves se están llevando a cabo las honras fúnebres de la joven.

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El impacto en Santo Domingo ha sido notable, con cientos de usuarios en el entorno digital dejando mensajes de lamento en sus fotografías. La comunidad virtual y los ciudadanos locales expresan su dolor ante esta pérdida prematura. El caso continuará bajo investigación policial hasta que se conozca la causa verdadera de su muerte.