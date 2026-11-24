Tragedia en Kónayev: niño de 11 años fallece tras caer del tercer piso durante el recreo. Autoridades abren caso penal y revisan seguridad escolar.

La región de Almatý en Kazajistán enfrenta una profunda tragedia tras el fallecimiento de un estudiante de 11 años, originario de la ciudad de Kónayev. El incidente letal se registró el 16 de noviembre durante un periodo de recreo escolar dentro de las instalaciones de un colegio público de la localidad. Las autoridades locales y la comunidad educativa están conmocionadas por la pérdida irreparable de esta vida joven.

Detalles del accidente en Kónayev

El menor, quien cursaba el sexto grado en el plantel educativo, se encontraba jugando junto a las escaleras principales del edificio. En ese momento, el niño se deslizaba por el barandal del tercer piso cuando, súbitamente, perdió el equilibrio. Como resultado de este deslizamiento involuntario, el menor cayó al vacío hasta alcanzar el nivel del segundo piso, impactando con fuerza contra la estructura de la institución.

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Respuesta médica y fallecimiento

Inmediatamente después del accidente, se activaron los protocolos de emergencia y una ambulancia trasladó al estudiante en estado extremadamente crítico hacia un centro hospitalario local. Los médicos diagnosticaron un traumatismo craneoencefálico de gravedad extrema, lo que requirió la intervención urgente de neurocirujanos pediátricos especializados. El paciente permaneció bajo observación médica estricta durante dos días consecutivos.

A pesar de los intensos esfuerzos de reanimación y las medidas de soporte vital implementadas por el equipo médico, el menor no pudo sobreponerse a las lesiones sufridas. El 18 de noviembre, los especialistas constataron oficialmente el deceso del niño. La dependencia educativa emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a la familia y reconociendo el dolor que esta tragedia representa para toda la comunidad escolar y sus docentes.

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Registro de cámaras y testimonios

Las cámaras de seguridad instaladas en el colegio captaron el momento exacto del accidente, proporcionando una evidencia visual de apenas 17 segundos que ha circulados en redes sociales. En estas imágenes, se observa al menor sentado sobre el barandal mientras dos compañeras subían por los escalones. Segundos después, el niño comienza a deslizarse hacia atrás y cae al vacío, momento en el que sus compañeras reaccionan asustadas y corren a buscar ayuda.

El Departamento de Educación de la región de Almatý confirmó los hechos y los detalles proporcionados por las autoridades. Este evento ha generado una ola de indignación y tristeza en Kónayev, capital de la región situada al sureste de Kazajistán, a pocos kilómetros de la ciudad más poblada, Almatý.

Caso penal y medidas de seguridad

Como consecuencia directa de la fatalidad, la Policía abrió un caso penal formal para investigar exhaustivamente las circunstancias que condujeron al accidente. Las autoridades locales tienen la obligación de establecer con precisión las causas técnicas y humanas del incidente, garantizando así la transparencia en la investigación.

Paralelamente, la administración del plantel y las autoridades educativas locales han ordenado una revisión inmediata de las medidas de seguridad en los espacios de las escaleras del edificio escolar. El objetivo principal de esta inspección es identificar vulnerabilidades estructurales o de diseño para implementar cambios que prevengan la repetición de una tragedia similar y salvaguarden la integridad física de todos los estudiantes futuros.