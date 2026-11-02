Muerte de motociclista en la vía al Túnel de Occidente durante puente festivo

Un motociclista falleció en un accidente en la vía al Túnel de Occidente este lunes festivo. El siniestro causó cierre parcial y afectó el flujo vehicular en Antioquia.

Un motociclista perdió la vida este lunes festivo en un accidente de tránsito registrado en la vía al Túnel de Occidente. El siniestro ocurrió aproximadamente un kilómetro antes de la entrada principal al corredor vial durante el puente de Todos los Santos. Este evento trágico obligó al cierre inmediato de uno de los carriles para permitir la labor judicial.

Detalles del siniestro y contexto vial

El accidente se registró en pleno puente de Todos los Santos, una jornada caracterizada por alta circulación vehicular. Miles de viajeros regresaban a Medellín y al Valle de Aburrá desde el occidente y suroeste de Antioquia. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron la presencia de la unidad móvil de la Policía Judicial de la Secretaría de Movilidad en el lugar.

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Personal con trajes de bioseguridad y conos de señalización fueron dispuestos sobre la calzada para delimitar la zona. El cuerpo de la víctima permanecía cubierto mientras se esperaba la inspección técnica correspondiente. Varios conductores y motociclistas tuvieron que reducir la velocidad y pasar con extrema precaución por el sector afectado.

Investigación y falta de datos oficiales

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del motociclista fallecido ni las circunstancias exactas del evento. Tampoco se ha precisado si en el hecho estuvieron involucrados otros vehículos o si el conductor perdió el control por causas mecánicas o humanas. El hecho ocurrió en el corredor que conduce a la entrada del Túnel de Occidente, una vía de alto tráfico.

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Agentes de tránsito y personal judicial adelantaron las diligencias de levantamiento del cuerpo y recolección de evidencias. El objetivo es establecer las causas del accidente y determinar si hubo responsabilidades de terceros. Estos procedimientos suelen tomar varias horas, lo que restringió el paso por el sector mientras se completaban las gestiones.

Balance vial y recomendaciones a conductores

La víctima se suma a la cifra de personas fallecidas en siniestros viales durante este puente festivo en Antioquia. Según el balance de las autoridades conocido este lunes, al menos once accidentes han dejado siete personas fallecidas y ocho lesionadas desde el pasado 30 de octubre. La emergencia generó afectaciones en la movilidad del corredor en un horario de alto flujo.

Las autoridades recomendaron a los conductores reducir la velocidad y seguir las indicaciones del personal de tránsito. También hicieron un llamado a planificar recorridos con tiempo y consultar el estado de las vías antes de salir. Se sugiere utilizar rutas alternas mientras se normaliza el tránsito en el sector del siniestro.

Seguridad en corredores y prevención

Los organismos de socorro recordaron que los corredores de ingreso a la ciudad registran alta accidentalidad durante puentes festivos. Aumenta el número de vehículos y la frecuencia de maniobras riesgosas como adelantamientos indebidos y exceso de velocidad. La conducción bajo los efectos del alcohol también persiste como factor de riesgo.

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La vía al Túnel de Occidente ha sido escenario de varios siniestros graves en los últimos meses. El pasado 31 de julio, otro motociclista perdió la vida en un accidente registrado en el viaducto, a la altura del sector de Blanquizal. Este hecho también obligó al cierre temporal de la calzada para la inspección judicial.

Los motociclistas figuran entre los actores viales más vulnerables en estos corredores. Las autoridades insisten en el uso correcto del casco certificado y el chaleco reflectivo. La Agencia Nacional de Seguridad Vial recomienda revisar el estado mecánico de las motocicletas antes de emprender viajes.