Muerte de niño en jardín de Engativá revISA protocolos de emergencia en Bogotá

El fallecimiento de un menor de tres años en el jardín La Pájara Pinta de Bogotá tras una crisis respirativa exige respuestas sobre los protocolos de atención en centros educativos.

La muerte de un niño de tres años que asistía al jardín infantil La Pájara Pinta, situado en la localidad de Engativá en Bogotá, ha puesto en entredicho la eficacia de los protocolos de atención de emergencias aplicados en instituciones educativas para la primera infancia. El menor sufrió dificultades respiratorias agudas mientras consumía un refrigerio, un evento crítico que desencadenó una cadena de acciones que culminó con su deceso al día siguiente. Estos trágicos hechos se registraron el viernes 23 de octubre de 2026, fecha en la que el niño participaba en las actividades habituales del centro educativo antes de presentar la alteración de salud.

Desarrollo de la crisis respiratoria y traslado médico

El Instituto Distrital de Integración Social, entidad rectora del funcionamiento de este jardín infantil, confirmó que el personal docente y administrativo identificó la alteración respiratoria del menor durante la merienda. Según el reporte oficial, los trabajadores del establecimiento realizaron las primeras medidas de atención inicial y activaron los procedimientos de emergencia establecidos para este tipo de situaciones críticas. La prioridad inmediata fue el traslado del menor hacia un centro asistencial cercano, con el fin de brindarle una atención médica especializada que superara la capacidad del centro educativo.

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No obstante, a pesar de la rápida movilización hacia el servicio de salud, el estado del niño se deterioró hasta el punto de llevar a su fallecimiento el sábado 24 de octubre de 2026. La Secretaría Distrital de Integración Social ha reiterado que su objetivo principal es reconstruir la secuencia cronológica de los eventos con precisión absoluta. La entidad asegura que todo el procedimiento se realizó conforme a los manuales operativos vigentes, aunque aún faltan detalles específicos sobre la calidad y el tiempo de respuesta inicial.

Presiones familiares y dudas sobre la atención recibida

Una de las principales fuentes de tensión en este caso radica en la falta de transparencia inmediata sobre las maniobras de reanimación o estabilización practicadas por el personal del jardín. Los allegados del menor, quienes han solicitado un esclarecimiento completo de la atención brindada, cuestionan si el centro contaba con los recursos humanos capacitados y los equipos adecuados para responder ante una emergencia respiratoria de esta magnitud. La incertidumbre gira en torno al tiempo transcurrido entre la aparición de los primeros síntomas y el inicio efectivo de la asistencia médica profesional.

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Medios de comunicación como El Espectador, en su reporte del 9 de noviembre, destacaron que la familia busca determinar si existieron fallas en la formación del personal o en la disponibilidad de recursos vitales. Estas preguntas requieren ser contrastadas con la evidencia física y los registros que recopilarán las autoridades competentes durante las actuaciones investigativas correspondientes. La falta de divulgación de detalles técnicos sobre las acciones inmediatas ha generado un vacío informativo que solo puede ser llenado mediante una auditoría rigurosa.

Respuesta institucional y acompañamiento psicosocial

Tras hacerse pública la noticia del fallecimiento, la Secretaría Distrital de Integración Social expresó sus más sinceras condolencias a los familiares del niño y confirmó que ha establecido un mecanismo de acompañamiento integral durante el proceso. La entidad pública manifestaron su total disposición para colaborar con las investigaciones judiciales y administrativas, ofreciendo toda la documentación y la información logística que sea requerida para establecer los hechos con veracidad. Este acercamiento busca mitigar el dolor del grupo familiar y garantizar la transparencia en la gestión del caso.

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial que determine responsabilidades penales o disciplinarias contra el personal del jardín. Las circunstancias que derivaron en la muerte del menor continúan sujetas a verificación por parte de los organismos de control. Las autoridades distritales han indicado que su enfoque está en verificar si los procedimientos institucionales se aplicaron estrictamente según los protocolos establecidos, sin emitir juicios precipitados sobre las conductas individuales de los empleados involucrados.

Situación actual del jardín infantil La Pájara Pinta

A pesar de la tragedia ocurrida, la Secretaría Distrital de Integración Social informó que el jardín infantil La Pájara Pinta continúa prestando sus servicios con normalidad, atendiendo a otros niños y niñas en sus instalaciones de Engativá. El establecimiento, que forma parte de la red de atención a la primera infancia de Bogotá desde el año 2016, ha implementado medidas de acompañamiento especializado dirigidas a la comunidad educativa. Este apoyo psicológico está orientado a los niños asistentes, sus familias y los trabajadores que integraron la labor diaria con el menor fallecido.

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Las instalaciones del centro educativo cuentan con espacios diseñados específicamente para el cuidado, la formación y el desarrollo integral de la población infantil bajo su responsabilidad. Mientras avanzan las actuaciones legales y administrativas para esclarecer todos los detalles del caso, el foco de atención se mantiene en la secuencia exacta de la emergencia. La sociedad espera que los resultados de la investigación proporcionen respuestas claras sobre las circunstancias médicas y operativas que rodearon el fallecimiento del niño de tres años.