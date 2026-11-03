Muerte de niño en Medellín por ataque de perro: Cronología y detalles del CTI

El menor de dos años falleció el lunes 2 de noviembre tras ser atacado por un perro en Las Golondrinas. El CTI reveló que la caída provocó convulsiones y daño neurológico irreversible.

Un niño de dos años de edad perdió la vida en un centro asistencial de Medellín el lunes, 2 de noviembre, como consecuencia directa de las lesiones sufridas durante un ataque canine. Según confirmaron las autoridades competentes, el infante permaneció casi cuatro días bajo pronóstico reservado antes de que su organismo no pudiera resistir más los daños físicos y neurológicos causados por la agresión.

Cronología del incidente en sector Las Golondrinas

El reporte oficial elaborado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación establece que el hecho trágico ocurrió inicialmente el jueves, 29 de octubre. La agresión tuvo lugar hacia las cinco de la tarde en el sector conocido como Las Golondrinas, ubicado en la parte alta del barrio Enciso, una zona residencial dentro del oriente de la ciudad antioqueña.

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Según la narrativa forense, un perro del cual no se especifican detalles breed o raza habría tumbar al infante. Como producto directo de esta caída de espaldas, el menor se vio atragantado momentáneamente y, inmediatamente después, comenzó a convulsionar violentamente, lo que marcó el inicio de su deterioro clínico acelerado.

Estado médico y traslado a la Policlínica Municipal

El niño, oriundo de la ciudad de Cúcuta en la frontera con Venezuela y nacido el 10 de agosto del año 2024, fue trasladado de manera inmediata a la Policlínica Municipal de Medellín. Los médicos le prestaron la atención urgente necesaria para tratar de estabilizar las graves lesiones que sufrió durante el incidente, pero su estado era crítico desde el primer momento.

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La descripción médica detallada por el CTI indica que el menor presentaba un hematoma significativo en la región frontal de su cabeza y laceraciones en la zona parietal. Sin embargo, más allá de estos signos físicos visibles, la preocupación central del equipo médico radicaba en su severo estado neurológico, condición que obligó a ingresarlo de urgencia al quirófano de emergencia para intentar mitigar el daño cerebral.

Fallecimiento y contexto de casos similares

Tras las intervenciones médicas, el menor permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante varios días mientras sus familiares esperaban una recuperación que finalmente no se produjo. Su deceso se consumó este lunes festivo, cerrando un ciclo de angustia familiar que comenzó hace casi una semana con la agresión inicial.

Este lamentable evento se suma a otras tragedias recientes registradas en Colombia relacionadas con ataques de perros. Por ejemplo, recientemente se reportó la muerte de un bebé de 18 meses que había sido atacado por un perro en Bolívar, así como el caso de un menor de cinco años que murió por la agresión de cuatro perros pitbull en Bucaramanga, evidenciando una problemática recurrente de seguridad animal en diversas regiones del país.