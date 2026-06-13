Muerte de Niño Guerrero: EE.UU. anuncia golpe letal contra líder del Tren de Aragua

El presidente Donald Trump anunció en Truth Social la eliminación de Héctor "Niño Guerrero" mediante un ataque rápido y coordinado con Venezuela, poniendo fin al liderato del Tren de Aragua y sus actividades transnacionales.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como " Niño Guerrero ", pasó a la historia como uno de los delincuentes más temidos de Venezuela . Durante años, fue el cerebro y líder del grupo criminal denominado Tren de Aragua, una organización que logró expandir sus actividades ilícitas más allá de las fronteras nacionales, llegando a países como Colombia, Chile, Perú, Ecuador y Estados Unidos .

Las autoridades estadounidenses, a través del Departamento de Estado, establecieron una recompensa de hasta cinco millones de dólares para quien proporcionara información que condujera a su captura, lo que demostraba la gravedad de los crímenes atribuidos a este individuo y el peligro que representaba para la seguridad regional. Según los registros del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, la carrera delictiva de Guerrero se inició en 2005, cuando cometió el asesinato de un agente de la policía en el estado de Aragua.

Fue detenido por primera vez en 2010 y enviado a la prisión de Tocorón, pero escapó dos años después, profiriendo una serie de actos violentos que consolidaron su posición al frente del Tren de Aragua. Bajo su mando, la organización no solo se dedicó al tráfico de drogas y armas, sino que también se vinculó a secuestros, extorsiones y asesinatos de alto perfil, incrementando su influencia en la región y estableciendo alianzas con bandas transnacionales.

En un giro sorprendente, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, utilizó su red social "Truth Social" para anunciar que el Comando Sur de los Estados Unidos había ejecutado un ataque "rápido y letal" contra Niño Guerrero, logrando su muerte con éxito. La publicación, que incluyó un breve video sin detalles operativos, aseguró que la acción se había coordinado con el gobierno venezolano, aunque no se revelaron la fecha ni el lugar exacto del operativo.

La ausencia de información concreta ha generado controversia y especulaciones sobre la verdadera naturaleza del golpe, mientras que en Venezuela persiste la incertidumbre acerca de la logística que permitió la captura del criminal después de su fuga previa, cuando fue advertido de una operación para retomar la cárcel donde se encontraba detenido. Las repercusiones de la muerte de Niño Guerrero son amplias y aún están por determinarse.

Por un lado, las autoridades venezolanas y estadounidenses esperan que la eliminación de su liderazgo desarticule la estructura del Tren de Aragua y reduzca la violencia asociada a sus actividades. Por otro, expertos en seguridad advierten que la caída de un jefe tan poderoso puede desencadenar luchas internas dentro del grupo, generando una ola de violencia mientras facciones rivales buscan el control del territorio y del negocio del narcotráfico.

En cualquier caso, el caso subraya la creciente cooperación entre gobiernos y fuerzas militares en la lucha contra el crimen organizado transnacional, y plantea preguntas sobre la soberanía, la legalidad de los ataques no declarados y el papel de la información pública en operaciones de alto secreto





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