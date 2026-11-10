Muerte de Ramsés Vargas Quevedo: Investigación de la Policía Judicial en Bogotá

La Policía Judicial investiga el hallazgo del cuerpo sin vida de Ramsés Felipe Vargas Quevedo en Bogotá. Detallan los detalles sobre su camioneta y la falta de contacto.

La Policía Judicial asumió oficialmente la investigación sobre el fallecimiento de Ramsés Felipe Vargas Quevedo, un joven de 27 años cuya cuerpo fue encontrado sin vida el pasado viernes 6 de noviembre en el barrio Paraíso. Este sector se encuentra ubicado en los cerros orientales de la localidad de Chapinero, dentro de la ciudad de Bogotá. Las primeras diligencias realizadas por las autoridades confirman que el cuerpo presentaba una herida causada por arma de fuego.

Desaparición de vehículo y pérdida de contacto

Los investigadores centran sus esfuerzos en esclarecer la dinámica de los hechos ocurridos desde el momento en que Vargas Quevedo salió de Bogotá con rumbo a una finca en las afueras de la ciudad. El hallazgo de su cuerpo se registró cerca de las 6:00 a. m. del 6 de noviembre, cuando los agentes policiacos dieron con el lugar donde reposaba. Uno de los interrogantes centrales en esta fase preliminar es la ubicación exacta de la camioneta blindada nueva en la que se movilizaba. Este vehículo había sido un regalo especial de su familia.

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Además del automóvil, continúan desaparecidos los teléfonos celulares que el joven llevaba consigo. Las fuentes cercanas a la familia informaron a las autoridades que la comunicación se interrumpió durante el trayecto hacia la finca. Los allegados dejaron de recibir noticias suyas tras su salida de la capital, lo que convirtió esta pérdida de contacto en un elemento clave para reconstruir sus últimas horas y determinar cómo llegó al sector donde apareció su cuerpo.

Análisis del móvil y roles de las instituciones

Las autoridades policiales han confirmado que por ahora no han establecido el móvil del ataque ni la secuencia precisa de los hechos previos al hallazgo. El objetivo principal es precisar si hubo otras personas involucradas en los eventos que llevaron a la muerte del estudiante. La Policía Judicial reúne y analiza todo el material probatorio disponible con el fin de identificar eventuales testigos y esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el disparo.

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Por su parte, el Gimnasio Moderno, institución de la cual Vargas Quevedo se graduó en 2013, emitió un comunicado oficial de condolencias dirigido a sus familiares, amigos y antiguos compañeros de promoción. El colegio evocó la etapa escolar del exalumno y señaló que sus compañeros, a través de las páginas de la publicación estudiantil El Aguilucho, lo recordaban por su particular sentido del humor, su espontaneidad y esa alegría con la que acompañaba sus días en la institución educativa.

Impacto social y próximos pasos procesales

La institución educativa vinculó esos recuerdos con los vínculos de compañerismo formados en las aulas y manifestó que aquellas palabras cobran un significado especial en este momento doloroso. El mensaje institucional recordó que los lazos de amistad que nacen en el Gimnasio permanecen para siempre, abrazando con inmenso cariño a su familia y entorno cercano. Esta reacción institucional subraya el impacto humano detrás de los hechos delictivos reportados.

En el plano procesal, la familia del joven fallecido permanece a la espera de los resultados de las indagaciones oficiales. La Policía Judicial continuará con su labor de recolección de evidencias para determinar la responsabilidad penal correspondiente. La precisión en los detalles del recorrido y el paradero de los bienes desaparecidos será determinante para avanzar en la resolución del caso que conmocionó a la comunidad de Chapinero.