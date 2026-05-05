Muerte de subteniente en Providencia: presunto acoso laboral en la mira de la investigación

La subteniente Jenyfer Marciales fue hallada sin vida en Providencia. Su familia denuncia acoso laboral y cuestiona la respuesta de las autoridades. La investigación busca esclarecer las circunstancias de su muerte.

La muerte de la subteniente Jenyfer Marciales, encontrada sin vida el pasado fin de semana en Providencia , ha sumido a su familia y a la comunidad en un profundo dolor y una creciente preocupación.

La joven oficial, quien se desempeñaba como comandante de la estación de Policía de la isla, fue hallada con una herida de arma de fuego en su habitación, desencadenando una investigación que busca esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. El hallazgo fue realizado por un compañero de trabajo, quien alertó a las autoridades tras varias horas sin tener noticias de la subteniente.

La familia de Marciales ha expresado serias dudas sobre la hipótesis inicial de un posible suicidio, señalando que la oficial se encontraba en una situación de vulnerabilidad debido a un presunto acoso laboral que venía sufriendo desde semanas atrás. Según testimonios de su hermana, Leidy Marciales, la subteniente había manifestado sentirse presionada y amenazada por un teniente identificado como Daniel Felipe Guzmán Medina, con quien compartía responsabilidades en la estación.

Jenyfer habría dejado mensajes a su familia indicando que, en caso de que le sucediera algo, un compañero policía de su confianza podría aportar información relevante sobre la situación que estaba viviendo. Este testigo, cuya identidad se mantiene reservada por motivos de seguridad, habría estado brindando apoyo a la subteniente en los procesos para denunciar el presunto acoso ante sus superiores.

La familia lamenta que, a pesar de que Jenyfer informó a sus superiores sobre la situación y solicitó protección, no se tomaran medidas efectivas para garantizar su seguridad. De hecho, la subteniente había viajado a Barranquilla hace aproximadamente dos semanas con un permiso, donde permaneció resguardada, pero la tragedia ocurrió antes de que se pudiera resolver la situación.

La demora en notar la ausencia de la subteniente, considerando su rol como comandante y la necesidad de estar disponible las 24 horas, también ha generado interrogantes en la familia, quienes cuestionan los protocolos de seguridad y la supervisión en la estación de Policía. La investigación se centra ahora en determinar si el presunto acoso laboral pudo haber influido en la muerte de la subteniente y en identificar a los responsables de cualquier negligencia o falta de respuesta ante sus denuncias.

Las autoridades han señalado que todas las líneas de investigación están abiertas y que se están recopilando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos. La familia de Jenyfer Marciales exige una investigación exhaustiva y transparente, que permita conocer la verdad sobre lo ocurrido y que se haga justicia por su muerte.

La comunidad de Providencia, por su parte, se ha unido en un clamor por el esclarecimiento de los hechos y por el respeto a la memoria de la joven oficial, quien era vista como un ejemplo de dedicación y profesionalismo. El caso ha generado un debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección contra el acoso laboral en las fuerzas de seguridad y de garantizar un ambiente de trabajo seguro y respetuoso para todos los miembros de la institución.

La muerte de la subteniente Marciales es un recordatorio de los riesgos y desafíos que enfrentan las mujeres en las fuerzas de seguridad y de la importancia de abordar el tema del acoso laboral con seriedad y compromiso. La familia espera que la investigación arroje luz sobre las circunstancias de su muerte y que se tomen medidas para prevenir que tragedias similares se repitan en el futuro.

La subteniente Jenyfer Marciales deja un vacío irreparable en su familia y en la comunidad de Providencia, pero su memoria seguirá viva como un símbolo de valentía y profesionalismo





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