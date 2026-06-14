Muerte de una instructora de 21 años tras salto sin arnés en la Ponte do Esqueleto de Limeira

Una joven profesora de Educación Física falleció después de ser lanzada desde unos cuarenta metros sin arnés en un rope jump en el puente del Esqueleto, provocando arrestos y reavivando el debate sobre la regulación de los deportes extremos en Brasil.

En la madrugada del pasado viernes una tragedia marcó la rutina de los amantes de los deportes de riesgo en el estado de São Paulo.

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, ejercía como profesora de Educación Física y se desempeñaba como instructora en actividades al aire libre cuando participó en una sesión de rope jumping en la llamada Ponte do Esqueleto, un puente de piedra que se ha convertido en escenario habitual para saltos extremos. La joven se lanzó desde una plataforma situada a aproximadamente cuarenta metros de altura, confiando en el sistema de seguridad que debía estar atado a su arnés.

Sin embargo, los testigos presentes observan que el equipo de protección no estaba conectado al momento del impulso y que la caída se dio sin que nadie pudiera detenerla. A los segundos del impacto, los servicios de emergencia arribaron al lugar, pero la gravedad de las lesiones resultó irreversible y la muerte de Maria Eduarda fue constatada en el sitio.

El novio de la víctima, que presenció el accidente, sufrió una fuerte descompensación y tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario cercano, donde fue estabilizado. Tras el fatal suceso, las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a dos de los instructores que dirigían la actividad intentando alejarse rápidamente del puente, internándose en la zona boscosa adyacente.

La Policía Militar, alertada por la comunidad y los equipos de rescate, organizó una búsqueda intensiva que culminó con la detención de ambos sujetos, sumándose a otros cuatro colaboradores que también fueron puestos bajo custodia. En total seis personas fueron arrestadas bajo sospecha de negligencia grave y posible homicidio culposo, mientras las autoridades continuaban recabando testimonios y pruebas forenses para esclarecer si la ausencia del arnés se debió a una falla técnica, a la falta de capacitación del personal o a un acto deliberado de imprudencia.

El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de los deportes extremos en Brasil, un sector que ha crecido rápidamente en los últimos años pero que aún carece de una normativa unificada y de inspecciones sistemáticas en los lugares donde se practican estas actividades. La alcaldía de Limeira expresó su intención de presentar una denuncia formal contra el Gobierno federal, argumentando que se ha incurrido en una omisión evidente en el control y supervisión del puente, el cual había sido objeto de alertas y recomendaciones de seguridad desde principios de 2025.

Según fuentes municipales, las gestiones administrativas realizadas ante las autoridades federales no recibieron respuesta efectiva, lo que habría contribuido a la vulnerabilidad del sitio. En respuesta, el Ministerio de Turismo y la Agencia Nacional de Seguridad Pública anunciaron la apertura de una investigación profunda y la revisión de los protocolos de autorización para eventos de alto riesgo, con la premisa de evitar que tragedias como la de Maria Eduarda vuelvan a repetirse





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rope Jumping Seguridad Deportiva Limeira Brasil Negligencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nuevas propuestas de Cepeda y muerte de princesa tailandesaEl senador Cepeda propone seguir con los diálogos de paz con criminales, eliminar el CNE y regular la marihuana, mientras que la Corte Suprema suspende medida que impedía a Abelardo De la Espriella utilizar la frase 'firmes por la patria' y otros símbolos de campaña. Además, se informa sobre la muerte de la princesa tailandesa Bajrakitiyabha, a los 47 años, quien representaba una imagen moderna dentro de la familia real y tenía una destacada trayectoria profesional en organismos internacionales y en el servicio público.

Read more »

Colombiano enfrenta pena de muerte en Tailandia por crimen de un joven iraquíFue arrestado cuando pretendía abandonar Tailandia, días después del asesinato, registrado el 7 de febrero.

Read more »

Video: motociclista escapó de la muerte en la vía Medellín-Bogotá: estuvo a segundos de morirEl dramático momento fue captado en video por los ocupantes de uno de los vehículos que se desplazaba detrás. El motociclista tuvo que ser auxiliado.

Read more »

Trump anuncia muerte de 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua, en operación del Comando SurEl presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció a través de Truth Social que el Comando Sur ejecutó un 'ataque cinético rápido y letal' que resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias 'Niño Guerrero', líder del Tren de Aragua. Trump calificó la acción como parte de su política contra organizaciones criminales y sugirió que un acuerdo con Irán podría sellarse este fin de semana.

Read more »