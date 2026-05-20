Muerte de Yulixa Toloza: Gobierno busca a presuntos responsables en Venezuela

El asunto arrojó un desenlace trágico ya que Yulixa Toloza fue desaparecida hace casi una semana y tras un operativo entre municipios de Anapoima y Apulo, Cundinamarca, se encontraron su restos mutilated.

En Noticias RCN, el mandatario se refirió sobre la muerte de Yulixa Toloza tras confirmarse el hallazgo del cuerpo a las afueras de Bogotá. Paralelamente, dos implicados fueron capturados en Cúcuta y los otros tres, incluyendo a la dueña del centro estético Beaty Láser de Venecia, quedaron ubicados en Venezuela y están a la espera de la extradición.

El mandatario, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, habló con Noticias RCN sobre la investigación y las medidas que se toman contra estos centros estéticos llamados ‘de garaje’.

"Rechazo esto (... ) El hecho de que unas personas que no tenían la capacidad de hacer este tipo de procedimientos lo hicieran.

Además, que no la llevaran para que fuera atendida y luego hacer lo que hicieron, es realmente algo terrible", declaró. Desde el Distrito se han fortalecido las labores para evitar que lugares no autorizados e ilegales sigan causando daño con más de 1.500 visitas y 800 operativos. Estas acciones parten del trabajo articulado entre la Secretaría de Salud y la Policía. En las últimas horas, se conoció que Beauty Láser tendría otra sede en el norte de Bogotá.

Frente a esto, Galán indicó que podría ser el local que se selló en el último fin de semana. Capturaron en Venezuela a los tres presuntos responsables de la muerte de Yulixa Toloza: ¿quiénes son?

"Tenemos la información de una mujer que alertó a las 4:00 a.m. Este caso fue una llamada al 123 el miércoles 13 de mayo a las 9:14 p.m. cuando una amiga de Yulixa manifestó que fue a visitarla para entregarle una ropa y le dijeron que ya no estaba. Los vecinos manifestaron que la habrían llevado a Meissen y se activó el procedimiento de búsqueda", detalló el mandatario sobre las acciones que se tomaron.

Por último, afirmó que desde la Alcaldía de Bogotá se apoyará el proceso de extradición paguen por el crimen y destacó la celeridad en la investigación





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