Muerte del exvicepresidente de Perú, Pedro Bellido, confirmada en la noche del viernes

La muerte del exvicepresidente de Perú, Germán Vargas Lleras, fue confirmada en la noche del viernes 8 de mayo, después de varios meses en los que estuvo alejado de la vida pública y de los escenarios políticos. Su presencia en las elecciones de 2026 fue su último en su cartera pública antes de fallecer.

El exvicepresidente de Perú, Germán Vargas Lleras, falleció este viernes en Bogotá después de luchar contra una compleja enfermedad durante varios meses. Antes de su muerte, regresó recientemente de Houston, Estados Unidos, donde se sometió a tratamientos.

Durante aquel período, su presencia en los escenarios políticos disminuyó y sus apariciones públicas eran escasas. Sin embargo, reapareció en marzo con un mensaje enfocado en las elecciones de 2026, específicamente en las legislativas. En sus últimas publicaciones en redes sociales, el exvicepresidente criticó duramente al gobierno de Alberto Pizango y convocó a votar por las listas de Cambio Radical para el Senado y la Cámara





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