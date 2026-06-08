El fallecimiento de Carlo 'El Indio' Solari, líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ha convocado a miles de fans en un velatorio público en Avellaneda, mientras que en el plano político Miguel Ángel De la Espriella insta a Gustavo Petro Cepeda a aceptar el debate electoral. Además, se presentan consejos prácticos y el lanzamiento de un nuevo videojuego.

La muerte de Carlo 'El Indio' Solari, líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, ha generado una profunda conmoción en Argentina.

El fallecimiento del cantante y compositor, ocurrido el viernes a los 77 años a causa de un accidente cerebrovascular hemorrágico, ha desatado una serie de homenajes populares que no cesan desde ese mismo día. La familia y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires organizaron un velatorio público en el microestadio cubierto de Avellaneda, permitiendo que miles de admiradores dieran su último adiós.

Pese a la llovizna y la baja temperatura, la convocatoria no mermó durante el fin de semana, y las autoridades anunciaron que la ceremonia continuaría al menos hasta el lunes. La fila sobre la avenida Mitre, arteria principal de Avellaneda, se extendió por varias cuadras desde temprano, con una cantando canciones en un ambiente de festejo comunitario que contrastaba con la solemnidad del acto.

El recinto, decorado con pinturas originales del músico, contuvo un pasillo ancho que guiaba a los asistentes frente al féretro, donde los fanáticos dejaban ofrendas. El operativo de seguridad, ubicado a algunas cuadras de distancia para evitar incidentes, reflejaba la histórica desconfianza entre las fuerzas de seguridad y el público de Los Redondos tras años de represión en sus conciertos.

Por otro lado, en el ámbito político, el abogado y político Miguel Ángel De la Espriella respondió a Gustavo Petro Cepeda tras la aceptación del resultado de la primera vuelta electoral, señalando que a Cepeda solo le queda aceptar el debate programado para el martes. En otras noticias, se difundió un truco casero para eliminar el sarro del cabezal de la ducha y recuperar la presión del agua, así como el anuncio de que el juego Stranger Than Heaven, creado por los desarrolladores de Yakuza, contará con la participación de Tupac Shakur y Snoop Dogg.

Finalmente, se incluye una nota legal sobre la prohibición de reproducción de contenidos sin autorización





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