Mujer de 17 años podría confessar a haber asesinado a su padre luego de ocultar el cadáver de su pareja. Tres generaciones de la familia hacen referencia al crimen como 'una desgracia'.

Según los reportes policiales, la menor sostenía una relación sentimental con un electricista cercano a la familia, situación que había provocado tensiones constantes dentro del hogar. Durante varios días, los investigadores enfrentaron dificultades debido a que tanto el celular de la adolescente como el del sospechoso permanecían apagados. Sin embargo, un amigo del sospechoso reveló que Timmarayappa se desplazaba entre distintos distritos para evitar ser capturado y que incluso pasaba las noches en un templo.

La menor sostenía una relación sentimental con un electricista cercano a la familia, lo que había provocado tensiones constantes dentro del hogar. En el suroeste de India, causó indignación y conmoción entre la comunidad local, quien presuntamente intentó ocultar el crimen simulando una desaparición.

Ella, una joven que residía junto a su familia en una zona rural del distrito de Tumakuru, en el estado de Karnataka. Según los reportes policiales, mientras la madre respaldaba la relación, las autoridades señalaron que el conflicto habría escalado hasta desencadenar el crimen. Durante varios días, los investigadores enfrentaron dificultades debido a que tanto el celular de la adolescente como el del sospechoso permanecían apagados.

Sin embargo, un amigo del sospechoso reveló que Timmarayappa se desplazaba entre distintos distritos para evitar ser capturado y que incluso pasaba las noches en un templo. Finalmente, después de varias horas de interrogatorio, el sospechoso admitió haber cometido el crimen





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17 Años Ocultación Del Cuerpo Relacón Con El Padre Relacionado Con La Mencionada Menor Tunakuru Electricista Tiempo Traslados

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