Mujer denuncia fraude al comprar colchón 'nuevo' y encuentra pulgas, ácaros y materiales usados

Una mujer de Soledad descubrió que el colchón que compró como nuevo estaba relleno de materiales usados y plagado de insectos, generando indignación y un debate sobre la venta informal y la seguridad de los consumidores.

Una mujer de Soledad denunció haber comprado un colchón supuestamente nuevo que, tras una inspección, resultó ser un producto reutilizado en condiciones insalubres. Según su testimonio, su hija comenzó a presentar picaduras de pulgas, lo que la llevó a revisar el colchón adquirido apenas un mes antes.

Al abrirlo, descubrió que en su interior había colchonetas deterioradas, materiales sucios y ácaros, lo que confirmó sus sospechas de fraude. La afectada explicó que el colchón estaba compuesto por elementos reciclados sin ninguna higiene, lo que representaba un grave riesgo para la salud de su familia.

Además, aseguró que el producto venía con insectos y desechos, evidenciando su estado de deterioro. La situación generó indignación en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron a la mujer y alertaron sobre estas prácticas fraudulentas, mientras que otros cuestionaron su decisión de comprar a vendedores no autorizados en busca de precios más bajos. Expertos en consumo recomiendan adquirir productos como colchones en establecimientos certificados, verificando siempre su procedencia y calidad para evitar riesgos para la salud.

La denuncia de esta mujer pone de relieve un problema recurrente en el mercado informal: la venta de productos sin garantías ni controles de calidad, lo que puede poner en peligro a los consumidores. Por ahora, la afectada espera que su caso sirva como advertencia para otros compradores y que las autoridades tomen medidas para evitar este tipo de estafas





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