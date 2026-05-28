Mujer muere al ser arrollada por camioneta sin SOAT y con antecedentes de accidentes en Bogotá

Una camioneta sin seguro y con varios siniestros previos embistió a una mujer en la capital, provocando su muerte. La familia exige investigación penal y se cuestiona la falta de control sobre conductores reincidentes.

Una mujer perdió la vida en Bogotá después de ser arrollada por una camioneta que circulaba a alta velocidad en una de las avenidas principales de la ciudad.

Según la información preliminar de las autoridades locales, el vehículo no contaba con seguro obligatorio (SOAT) y presenta antecedentes de al menos cuatro incidentes de tránsito previos, lo que plantea serias interrogantes sobre los mecanismos de control y la habilitación de conductores con historial irregular. Los testigos relataron haber visto la camioneta roja aproximarse de forma abrupta; una vecina, identificada como García, describió el momento en que la víctima, Ana Meza, intentó cruzar la calle y fue golpeada fatalmente.

La familia de la fallecida, encabezada por los Mendoza García, ha solicitado formalmente la apertura de una investigación penal para determinar la responsabilidad del conductor y esclarecer por qué, a pesar de los registros negativos en los sistemas de movilidad, el automovilista seguía autorizado para operar vehículos





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