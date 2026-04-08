Mujer muere tras ataque armado en papelería de Sabanagrande

Una mujer fue asesinada a balazos en su papelería en Sabanagrande, Atlántico. Este crimen se suma a una serie de homicidios que han generado preocupación en la comunidad.

Fallece mujer tras ataque con arma de fuego en papelería de Sabanagrande . El trágico suceso ha conmocionado a la comunidad de Sabanagrande , en el departamento del Atlántico, tras el fallecimiento de una mujer que fue víctima de un ataque armado en su papelería. El hecho ocurrió en la tarde del martes en la calle 7 con carrera 8, donde la mujer, identificada preliminarmente como [Nombre de la víctima, por determinar] , se encontraba atendiendo su negocio.

Según las primeras investigaciones, dos individuos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar, y el parrillero descendió del vehículo para ingresar a la papelería y dispararle a la mujer en al menos cuatro ocasiones, impactando en su rostro. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga, mientras que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Sabanagrande. A pesar de los esfuerzos del personal médico, la mujer no pudo sobrevivir a las heridas y se confirmó su deceso en el centro asistencial. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y determinar los posibles móviles detrás de este crimen. La comunidad de Sabanagrande se encuentra consternada y exige justicia por este lamentable suceso. \La muerte de la mujer se suma a una preocupante ola de violencia que azota al municipio de Sabanagrande, donde en los últimos días se han registrado otros homicidios que han generado gran inquietud entre los habitantes. Este trágico evento se añade a una serie de actos violentos que han ocurrido en la localidad, incrementando la sensación de inseguridad y la preocupación de la comunidad. Previamente, se reportaron tres homicidios que también han dejado luto y dolor en las familias afectadas. Uno de estos incidentes ocurrió en la noche del domingo en el barrio Fátima, donde dos hombres, identificados como Pedro Gutiérrez Barros y Juan Bautista Marriaga De La Hoz, fueron víctimas de un ataque perpetrado por sicarios. Los agresores, tras interceptar a sus víctimas, les dispararon en múltiples ocasiones, causándoles la muerte en el lugar. Otro caso se registró en la madrugada del lunes, en el barrio 2 de marzo, donde un joven de 20 años fue asesinado a tiros por un sicario. El joven, que no fue identificado, falleció en el lugar de los hechos. \Ante esta escalada de violencia, las autoridades locales han reforzado las medidas de seguridad y han desplegado un operativo especial para investigar los crímenes, capturar a los responsables y prevenir futuros actos delictivos. La comunidad, por su parte, ha manifestado su preocupación y ha exigido a las autoridades acciones concretas para garantizar la seguridad y la tranquilidad en el municipio. Se espera que las investigaciones arrojen resultados pronto y que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La administración municipal ha anunciado medidas para fortalecer la presencia policial y ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para proporcionar información que pueda contribuir a la captura de los criminales y al esclarecimiento de los hechos. La comunidad está clamando por una pronta solución a esta crisis de seguridad, con la esperanza de recuperar la paz y la tranquilidad en Sabanagrande. Se ha solicitado el apoyo de fuerzas adicionales de seguridad para controlar la situación y brindar protección a los habitantes, quienes exigen vivir en un entorno seguro y libre de violencia





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