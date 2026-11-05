Mujer muere tras caer de ventana séptimo piso hotel Brasil investigación

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos fallece en Hotel Rio Poty San Luis tras caída accidental. Video exculpa a novio Leonardo Augusto Pinto França.

Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, una joven de 26 años, perdió la vida durante la madrugada del martes 3 de noviembre en la ciudad de San Luis, capital del estado de Maranhão, Brasil. El fatal incidente ocurrió dentro del Hotel Rio Poty cuando Renata cayó desde el séptimo piso del establecimiento turístico tras apoyar su espalda contra el marco de una ventana.

Acumulación Alcoholica Accidente Fatal

Las autoridades determinaron que la joven había consumido bebidas alcohólicas junto con su pareja antes del suceso. Durante los hechos, Renata se encontraba en uno de los pasillos del séptimo piso con Leonardo Augusto Pinto França. En un momento indeterminado, la joven se sentó sobre el marco de una ventana y apoyó su espalda en una estructura de aluminio que no resistió su peso, provocando el desplome y la caída hasta una marquesina en la entrada del hotel.

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A pesar de recibir asistencia médica inmediata tras el impacto, las heridas resultantes fueron fatales para Renata. El video de seguridad capturó también los segundos posteriores al accidente, mostrando a Leonardo permaneciendo en el lugar antes de ser atendido por un empleado del establecimiento. Esta grabación fue fundamental para aclarar los hechos y distinguir que no hubo agresión.

Video Seguridad Exculpa A Pareja

Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del Hotel Rio Poty fueron decisivas para liberar a Leonardo Augusto Pinto França de cualquier sospecha. Inicialmente, el hombre fue trasladado a una dependencia policial para rendir su declaración formal. Los investigadores del caso contrastaron minuciosamente el testimonio del novio con los registros visuales del hotel.

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En su declaración, Leonardo reconoció el consumo de alcohol pero afirmó no recordar el instante preciso en que Renata cayó. Las autoridades descartaron su responsabilidad penal al verificar que las acciones del joven en el video coincidían con la hipótesis de un accidente y no con un intento de homicidio o negligencia criminal directa.

Investigacion Fallas Estructura Aluminio

La principal hipótesis de la Policía Civil de Maranhão es que se trató de una muerte accidental provocada por el colapso de la estructura. No obstante, la investigación continúa activa para determinar con exactitud por qué la ventana se desprendió. Los peritos realizaron inspecciones técnicas en el Hotel Rio Poty y examinaron los componentes metálicos para establecer si existían fallas de instalación o mantenimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han presentado conclusiones técnicas definitivas sobre las condiciones estructurales del marco de aluminio. Este análisis es crucial para cerrar el caso y responder a las preguntas sobre la seguridad de las instalaciones donde ocurrió el evento trágico.

Origen Pará Y Torneo Poker

Según informó el medio brasileño Imirante.com, tanto Renata como Leonardo eran oriundos del estado de Pará. Habían llegado a San Luis el 28 de octubre con el propósito de participar en un campeonato de póker. El retorno de la pareja estaba programado para el mismo martes 3 de noviembre, el día en que ocurrió el fatal accidente en el hotel.

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Tras el desenlace, la administración del Hotel Rio Poty expresó sus condolencias oficiales a los familiares y amigos de Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos. El establecimiento manifestó su total colaboración con las autoridades competentes para esclarecer todas las circunstancias que rodearon la muerte de la joven y garantizar que se haga justicia.