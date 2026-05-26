Mujer relata hallazgo del cuerpo de Kevin Santiago Ángel y brinda claves para esclarecer su muerte

Testimonio de la mujer que encontró el cadáver del profesor desaparecido en el sur de Bogotá, detalles del hallazgo y avances de la investigación judicial.

Una mujer que encontró el cuerpo del profesor Kevin Santiago Ángel , desaparecido después de salir de un gimnasio del sur de Bogotá, dio declaración a la Fiscalía, ofreciendo detalles que revelan la crudeza del hallazgo y los indicios que permitirán esclarecer el caso.

Según el testimonio, la mujer se dirigía a una zona residencial cuando percibió un cuerpo tendido entre la vegetación y los escombros de una construcción informal. Al acercarse, descubrió que el cadáver estaba cubierto con una manta gris y una maleta de aspecto gastado, elementos que, a priori, dificultaron la identificación inmediata.

Fue necesario trasladar los restos al Instituto de Ciencias Forenses, donde el peritaje confirmó que se trataba de Kevin Santiago Ángel, docente universitario y reciclador que había sido reportado como desaparecido el 22 de mayo tras abandonar su rutina de entrenamiento en el gimnasio de la calle 71. La mujer recordó que, al ver la figura inmóvil, sintió un escalofrío y llamó de inmediato a los servicios de emergencia, aunque las autoridades policiales ya se encontraban en la zona motivadas por denuncias vecinales sobre ruinas y despeje de terrenos.

El cadáver fue localizado en la intersección de la carrera 92 con calle 11, un punto donde se había avistado por última vez al profesor mientras se dirigía a su vehículo de trabajo. El proceso de identificación de los restos estuvo marcado por la complejidad de la escena del crimen.

Los peritos de Medicina Legal encontraron en la ropa del docente rastros de polvo y escombros de concreto, así como una marca de quemadura en la parte superior del hombro derecho, señal que pudo haber sido provocada por una fuente de calor cercana al momento del ataque. Además, entre los objetos hallados junto al cuerpo había una cámara de seguridad pequeña, posiblemente utilizada por el propio profesor para registrar su actividad como reciclador, y una bolsa de plástico con residuos electrónicos que coincidían con los materiales que él solía recolectar.

Estos hallazgos, junto con la maleta y la manta, fueron esenciales para confirmar la identidad del desaparecido, ya que inicialmente las características físicas del cuerpo no coincidían con la de Kevin debido al estado de descomposición y a la falta de identificación visible. Las autoridades, encabezadas por el fiscal de la Unidad de Vida y Derechos Humanos, han abierto una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior muerte del profesor.

Según el fiscal, se están revisando los videos de vigilancia de varios establecimientos cercanos, incluido un centro estético que, según los registros, había atendido a una persona con nombre similar a Yulixa Toloza el mismo día de la desaparición. En dicho centro, los testimonios señalan la presencia de una camilla y un cuarto apartado, donde supuestamente se habría realizado un procedimiento que involucró a un anestesiólogo, aunque este último ha declarado que no existe delito alguno relacionado con su intervención.

La Fiscalía también investiga la posibilidad de que el profesor haya sido víctima de una disputa relacionada con el reciclaje de materiales, ya que varios testigos afirman que en los últimos meses había recibido amenazas de grupos que pretendían controlar la actividad informal de recolección de desechos. Las investigaciones continúan, y la comunidad local mantiene la esperanza de que, con la colaboración de la mujer que descubrió el cuerpo y los análisis forenses, se logre esclarecer el trágico suceso que ha conmocionado a la zona sur de Bogotá





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