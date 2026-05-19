Mujer ve cómo salud de su bebé deteriora a tres meses de no recibir nutrición debido a trabas administrativas

Mayra Cajica y su hijo Emmanuel se convirtieron en el nuevo rostro de la crisis de salud, después del reclamo que Mayra hizo en un dispensario, después de dejar de recibir los tarros de nutrición de su bebé de 18 meses. La madre se quejó de que los profesionales no cumplían con su responsabilidad y que la Superintendencia de Salud no actuaba en consecuencia

Según comentó en diálogo con Noticias RCN, Mayra Cajicá dejó de recibir los tarros de nutrición para su pequeño de 18 meses en diciembre de 2025.

El puente festivo del 18 de mayo, una madre y su hijo se convirtieron en el nuevo rostro de la crisis de salud, tras el reclamo que Mayra protagonizó en un dispensario de la intervenida S.O. S. EPS, en Cali.

En la grabación compartida ampliamente en redes sociales se escuchan los reclamos desesperados de una madre que dejó de recibir los tarros de alimentación de su bebé de 18 meses en diciembre de 2025, lamentando que los profesionales no actuaran con diligencia y se fatura argumentos. Emmanuel, el hijo de Mayra, fue diagnosticado con el síndrome de Costello, una afección genética que provoca un crecimiento lento, problemas cardíacos y discapacidad intelectual, entre otros.

Como paciente de una enfermedad huérfana, necesita de mínimos vitales, como una alimentación especializada. Su médico le receta en entregas que deberían realizarse cada tres meses.

Sin embargo, la última vez que Mayra recibió ocho tarros, que no alcanzaron para un mes. Sin recursos, hace dos meses recibió otra cantidad insuficiente. Para Mayra, el tratamiento de su hijo exige el manejo de ciertos equipos, y para que se autorice un servicio de enfermería en casa tiene que poner una tutela. Ha puesto tres tutelas pero siguen insistiendo en que debe entutelar.

Emmanuel, mientras tanto, continúa con su salud en deterioro. Totó la Momposina y su legado invaluable en la divulgación de la música del Caribe colombiano Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, recorrió el mundo mostrando la cultura y la música colombiana





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