Mujeres del Ejército protegen el ciberespacio colombiano: una defensa silenciosa pero vital

Mujeres del Ejército Nacional lideran la defensa cibernética de Colombia, protegiendo la infraestructura digital y la información estratégica para garantizar la seguridad nacional. Su labor, silenciosa pero esencial, asegura el funcionamiento de las operaciones militares y representa una línea de defensa crucial en el mundo digital.

En el complejo entramado de las operaciones militares que se despliegan a lo largo y ancho del territorio nacional, abarcando tierra, aire y ríos, emerge un frente de batalla singularmente silencioso pero de vital importancia: el ciberespacio.

Lejos de la imagen tradicional del combate, con uniformes y escenarios visibles, mujeres del Ejército Nacional asumen una misión estratégica crucial para la protección de la infraestructura digital de la institución y la salvaguarda de la información que sustenta las operaciones en cada rincón del país. Esta labor, a menudo inadvertida, se ha convertido en un pilar fundamental para la seguridad nacional en un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a las amenazas cibernéticas.

Desde el año 2022, la Brigada de Interoperabilidad de Comunicaciones, Computación y Ciberdefensa del Ejército Nacional se ha consolidado como una unidad esencial en la defensa tecnológica de la Fuerza. Su trabajo meticuloso y constante garantiza la disponibilidad ininterrumpida de los sistemas, el blindaje efectivo de datos sensibles y el mantenimiento óptimo de las plataformas esenciales que permiten el desarrollo exitoso de las misiones militares.

La magnitud de su responsabilidad se refleja en el hecho de que más de 53.000 usuarios dependen directamente de esta infraestructura tecnológica para llevar a cabo sus tareas diarias. En los últimos años, la brigada ha demostrado una notable eficiencia al optimizar procesos críticos y desarrollar herramientas propias, lo que ha generado ahorros significativos para la institución, superando los 12.500 millones de pesos.

Estos recursos optimizados pueden ser reinvertidos en otras áreas cruciales para fortalecer la capacidad operativa del Ejército y mejorar el bienestar de sus integrantes. Detrás de esta compleja operación tecnológica se esconden historias inspiradoras de mujeres que han encontrado en el servicio a su país una vocación y un propósito.

Una de ellas es la del Capitán Yakelline Sánchez, una ingeniera de sistemas y oficial de operaciones tecnológicas que ha dedicado más de una década de su vida a esta labor. Su misión principal es garantizar que la información que circula dentro del Ejército sea segura, precisa y oportuna, un elemento fundamental para la toma de decisiones operacionales estratégicas.

Desde los centros de monitoreo y las plataformas digitales, su trabajo se convierte en una pieza invisible pero determinante para el funcionamiento eficiente de la institución.

“Es una labor silenciosa, pero esencial. Nosotros protegemos la información que permite que las operaciones se desarrollen”, explica la oficial con convicción. A su lado, la Sargento Segundo Marcela Sánchez, integrante del Batallón de Interoperabilidad, trabaja incansablemente para asegurar que las comunicaciones lleguen incluso a los lugares más apartados y desafiantes del territorio nacional.

Su función es mantener conectados a los integrantes del Ejército, especialmente en zonas donde la conectividad puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de una operación.

“Llegamos a los lugares más recónditos del país y garantizamos que cada integrante tenga acceso a la información que necesita”, afirma con orgullo. Ambas mujeres representan una generación de militares que han abrazado una vida marcada por la disciplina, el rigor técnico y el sacrificio personal, asumiendo la distancia de sus familias con valentía y determinación.

Su labor no solo exige conocimientos especializados en el campo de la tecnología, sino también una profunda responsabilidad en el mantenimiento operativo de una estructura tecnológica que hoy es indispensable para la seguridad nacional. En un contexto global donde las amenazas ya no se limitan al territorio físico, sino que se extienden a las redes, los servidores y los sistemas de información, estas mujeres se han convertido en una línea de defensa estratégica para el país.

Su tarea silenciosa, poco visible para el público en general, es cada vez más decisiva para la protección institucional y la seguridad de Colombia. El Ejército Nacional reconoce y valora el invaluable aporte de estas profesionales, que con su dedicación y expertise contribuyen a fortalecer la capacidad de respuesta ante las crecientes amenazas cibernéticas y a garantizar la soberanía digital del país.

Su compromiso con la excelencia y su pasión por la tecnología son un ejemplo para las futuras generaciones de mujeres militares que aspiran a servir a Colombia en este campo crucial





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