Mulato Bantú lanza 'Negro soy': Un himno a la identidad afrocolombiana

El cantautor caribeño Mulato Bantú presenta su nuevo sencillo 'Negro soy', una poderosa declaración de identidad y orgullo afrocolombiano, que celebra la herencia africana y la autoaceptación. La canción, que forma parte de su próximo álbum, cuenta con la colaboración del violinista cubano Jelyen Baso y promete ser un himno a la resistencia y la diversidad.

No quiere que le digan que es de color. Él le grita al mundo “Negro soy”. Ese es el llamado que hace el artista caribeño Mulato Bantú en su nuevo sencillo que lleva ese mismo nombre. El nuevo tema musical representa una poderosa declaración de identidad y orgullo, una respuesta firme ante las etiquetas impuestas y una celebración de la herencia africana.

La canción, que forma parte del próximo trabajo discográfico del cantautor, promete ser una obra que profundiza en la rica tapestry de la identidad afrocolombiana y la lucha constante de los pueblos oprimidos por la justicia social. Mulato Bantú, conocido por su habilidad para entrelazar letras profundas con música evocadora, nuevamente nos invita a un viaje emocional que conecta con la nostalgia y el sentimiento de la diáspora africana, ofreciendo una experiencia auditiva que resuena con fuerza en el corazón y el alma.\El sencillo “Negro soy” es mucho más que una simple canción; es un himno a la autoaceptación y a la reivindicación de la negritud. La letra, escrita, compuesta y arreglada por el propio Mulato Bantú, es un testimonio de la fuerza y la belleza de la identidad afrodescendiente. La grabación y mezcla se llevaron a cabo en Jambo Récords, con la producción a cargo de Mulato Bantú y Nacho Nieto. El mastering fue realizado por Camilo Silva, garantizando una calidad de sonido impecable. La portada, obra del artista Emilber Andrade, es una representación visual impactante que complementa la fuerza del mensaje musical. Para enriquecer aún más esta pieza, Mulato Bantú contó con la colaboración del talentoso violinista cubano Jelyen Baso, quien aporta pinceladas de jazz y World Music, creando un diálogo musical que evoca la trova cubana y la canción latinoamericana. La interacción entre la guitarra, la voz y el violín genera una experiencia sonora cautivadora, donde los acordes y melodías profundas contrastan magistralmente con la lírica.\El lanzamiento de “Negro soy” a través del sello independiente Palenque Récords y su distribución en plataformas digitales aseguran una amplia difusión de este mensaje de empoderamiento. La canción se posiciona como un faro de esperanza y orgullo para la comunidad afrodescendiente, celebrando su historia, su cultura y su resistencia. Además de su impacto musical, “Negro soy” también invita a la reflexión sobre la importancia de la identidad personal y la lucha contra la discriminación. Este sencillo se convierte así en un catalizador para el diálogo y la concienciación social, recordándonos la necesidad de abrazar nuestra individualidad y de celebrar la diversidad en todas sus formas. La canción resuena con un mensaje universal de amor propio y reconocimiento, dejando una huella imborrable en el panorama musical y social contemporáneo. “Negro soy” es un grito de guerra, una declaración de amor y una celebración de la vida, todo en uno





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