Multinacional Canacol Energy enfrenta una ofensiva jurídica en Colombia por rescisión unilateral de contratos de gas natural

Empresas de la talla de Corex, Gases del Caribe, Atinkana, Grupo Energético de las Américas y Gas Hub han presentado una ofensiva jurídica para impedir que la multinacional Canacol Energy logre la rescisión unilateral de sus 19 contratos de suministro de gas natural en Colombia. Estas cinco compañías detallan ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta (Canadá) un panorama desolador en caso de prosperar dicha petición.

Empresas de la talla de Corex, Gases del Caribe, Atinkana, Grupo Energético de las Américas y Gas Hub han presentado una ofensiva jurídica para impedir que la multinacional Canacol Energy logre la rescisión unilateral de sus 19 contratos de suministro de gas natural en Colombia .

Estas cinco compañías detallan ante el Tribunal del Banco del Rey de Alberta (Canadá) un panorama desolador en caso de prosperar dicha petición. En sus alegatos, sostienen que las empresas quedarían expuestas a repercusiones que van desde la inviabilidad financiera hasta el riesgo inminente de una crisis energética en Colombia, lo que incluiría un alza en las tarifas que pagan los usuarios y desabastecimiento hasta por 12 meses. La defensa de Corex, propietaria de Cerro Matoso, ha sido contundente.

Para la minera, la solicitud de Canacol ante el tribunal canadiense es ‘inusual, irrazonable e innecesaria’. Además, afirma que las razones proporcionadas por la empresa para justificar la cancelación de los contratos son ‘engañosas’. Según el análisis de los afectados, la verdadera intención de Canacol no es viabilizar su producción ante dificultades técnicas, sino realizar una limpieza de su estructura contractual.

Gases del Caribe sostiene una tesis punzante: la finalidad de estos disclaimers es ‘eliminar contratos que materializan el riesgo productivo de Canacol, con el fin de hacer atractiva la empresa para una transacción’. En otras palabras, se acusa a la productora de gas natural de querer endosar sus riesgos operativos a los compradores y usuarios finales para facilitar una posible venta. Gases del Caribe reveló datos alarmantes sobre la vulnerabilidad de Cúcuta.

Al cierre de marzo de 2026, la empresa atendía a 232.461 usuarios en esta ciudad, de los cuales el 98,91 por ciento eran hogares residenciales. Más crítico aún, actualmente el 24 por ciento de la demanda regulada de Cúcuta depende del gas de Canacol. Por lo tanto, la ruptura de los contratos, que aseguran gas hasta noviembre de 2028, dejaría a miles de familias sin el servicio.

Gases del Caribe también advierte que sustituir este gas no es solo un problema de logística, sino de costos. Pasar a alternativas como el Gas Natural Comprimido implicaría un sobrecosto operativo de entre 10 y 12 millones de dólares mensuales. Adicionalmente, significaría un incremento en el valor de la molécula de hasta un 180 por ciento, lo que se traduciría en un aumento del 20 por ciento al 25 por ciento en las tarifas que pagan los usuarios.

El argumento técnico de las empresas ante el tribunal canadiense subraya una realidad: Colombia ya no es autosuficiente en gas natural. El país depende de importaciones para cubrir el 10 por ciento de su demanda base, una cifra que crece a medida que los campos nacionales declinan. En este contexto de ‘estrechez estructural’, el mercado no tiene la holgura para absorber la pérdida de un proveedor del tamaño de Canacol.

Si la productora suspende entregas en junio de 2026, las opciones son prácticamente nulas: Mercado primario: No hay capacidad disponible para contratar volúmenes de reemplazo para el año gasista que finaliza en noviembre de 2026. Importaciones: La única fuente a gran escala es la planta de regasificación de Cartagena.

Sin embargo, gran parte de su capacidad no está disponible para el mercado general; suele estar reservada para las plantas térmicas que generan electricidad. La situación se torna más crítica al considerar el factor climático. Las empresas recordaron al tribunal canadiense que el fenómeno de El Niño reducirá la generación hídrica y obliga al país a intensificar la generación térmica a gas para garantizar el suministro eléctrico.

En este escenario, la demanda de gas para generación térmica aumenta de manera significativa, precisamente en un momento en el que el suministro de gas natural ya se encuentra en condición de estrechez. Las empresas también alertan que la cancelación anticipada y abrupta de estos contratos, sin un análisis profundo de sus consecuencias, podría poner en riesgo el suministro de gas natural para todos los usuarios del país.

A partir de junio de 2026, la suspensión total de entregas por parte de Canacol dejaría a los comercializadores sin margen de maniobra, pues el déficit no podría cubrirse de forma inmediata ni equivalente con gas nacional ni con gas importado. Esto desencadenaría una interrupción física del suministro de gas natural a los usuarios finales industriales y residenciales en Colombia durante un período de al menos 6 a 12 meses





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