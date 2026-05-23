Multitudinario acto en Cuba por el cumpleaños de Raúl Castro

El presidente Miguel Díaz-Canel encabezó un acto multitudinario en Cuba en el marco del 95 cumpleaños de Raúl Castro, en el que se recordó el derribo de dos avionetas de una organización opositora hace 30 años y se acusó a Raúl Castro por ordenar el derribo de otras dos avionetas en 1996, en las que iban tres ciudadanos cubano-estadounidenses y un cubano residente legal de EE.UU.

El multitudinario acto fue encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel. El derribo de dos avionetas de una organización opositora y la muerte de sus cuatro tripulantes hace 30 años.

Raúl Castro, protagonista del acto político de esta jornada, no asistió, pero sí lo hizo gran parte de su familia, entre ellos hijos, y su nieto y guardaespaldas. Además, organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles, reunió a más de 250 mil personas, según datos del propio gobierno, en el marco de la jornada por el 95 cumpleaños de Raúl Castro





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