Mundial 2026: Catar vs Suiza en vivo, Colombia femenina clasifica y novedades de Atlético Nacional

Cobertura completa de las noticias deportivas más relevantes: transmisión en vivo del partido entre Catar y Suiza por el Grupo B del Mundial 2026, clasificación de la Selección Colombia femenina a la Copa del Mundo, decisiones internas en Atlético Nacional y otros acontecimientos del fútbol internacional y local.

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera fecha del Grupo B tendrá como protagonistas a Catar y Suiza, partido que podrá seguir en vivo a través de las plataformas de transmisión autorizadas.

Este encuentro marca el inicio de la participación de ambas selecciones en el torneo más importante del fútbol mundial, donde buscarán sumar sus primeros puntos en una zona compleja. Los aficionados podrán disfrutar de un choque táctico entre el estiloordenado de los cataríes y la solidez defensiva de los suizos, con figuras clave como Almoez Ali y Granit Xhaka.

Mientras tanto, el ambiente previo al Mundial se vive con intensidad en diferentes partes del mundo; por ejemplo, Paraguay sufrió un duro revés ante Estados Unidos en un amistoso preparatorio, partido que dejó varias conclusionsobre la fortaleza ofensiva de los norteamericanos, quienes mostraron un juego vertical y efectivo. En otroScope, Canadá y Bosnia y Herzegovina debutaron en la Copa del Mundo con un empate que refleja la paridad en el Grupo E, donde los canadienses buscan consolidarse como una potencia emergente y los europeos intentan rescatar la experiencia de sus veteranos.

La acción continental también sigue su curso: la Selección Colombia femenina aseguró su clasificación a la próxima Copa del Mundo y ahora enfoca sus baterías en la conquista del título de la Conmebol Liga de Naciones, un torneo que reúne a las mejores selecciones sudamericanas. En el plano local, el campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional ha expresado públicamente su deseo de regresar al club antioqueño, asegurando que existe luz verde para un posible regreso, lo cual ha generado expectativa entre la hinchada verdolaga.

Por otro lado, la directiva de Nacional tomó una decisión drástica respecto a Juan Manuel Rengifo tras la salida de Diego Arias, reconfigurando el cuerpo técnico en medio de la temporada. En materia de ciclismo internacional, el PGA TOUR Américas que se disputa en Colombia ha repartido una millonaria cifra en premios, destacando el crecimiento del deporte en el continente.

También hubo espacio para historias de superación: un niño con discapacidad de Sincelejo viajará a Estados Unidos para apoyar a la Selección Colombia, un gesto que inspira a muchos. En resumen, el fútbol mundial y local siguen generando noticias de importancia, desde preparativos para el Mundial 2026 hasta movimientos en clubes sudamericanos, pasando por logros de selecciones femeninas y eventos deportivos de alto impacto





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