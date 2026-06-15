Mundial 2026: Colombia festeja clasificación femenina y cuatro partidos de la fase de grupos

Resumen de la actualidad futbolística en Colombia con motivo del Mundial 2026, incluyendo la clasificación de la Selección femenina, la tabla del Grupo E y la agenda de transmisiones.

La Copa Mundial de 2026, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México, entra en su fase decisiva con la disputa de cuatro emocionantes partidos este fin de semana festivo en Colombia.

Los aficionados podrán seguir cada encuentro a través de los canales de transmisión autorizados en el territorio nacional. La primera jornada del Grupo E dejó sorpresas: Alemania firmó una goleada contundente, mientras Ecuador cayó derrotado en su debut. Japón, por su parte, logró rescatar un punto en el último minuto tras un partido lleno de emociones contra Países Bajos, lo que mantiene el grupo muy equilibrado de cara a las siguientes fechas.

En el ámbito femenino, la Selección Colombia ha asegurado su clasificación a la próxima Copa del Mundo y ahora se enfoca en la conquista del título de la Conmebol Liga de Naciones, un torneo que promete ser clave en su preparación. Mientras tanto, en el fútbol masculino, el mediocampista Pablo Ceppelini, quien fuera figura en Nacional, despierta el interés de un equipo de la Liga BetPlay, lo que podría generar movimientos interesantes en el mercado de pases local.

Por otro lado, el técnico Dudamel, vinculado al Deportivo Cali, ha exigido refuerzos y la dirigencia responde con negociaciones para incorporar a un exjugador del América. Fuera de las canchas, el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 dejó un sabor amargo para los colombianos, ya que dos ciclistas del equipo nacional abandonaron la competencia prematuramente. En otros deportes, el golf colombiano celebra la oportunidad de un niño con discapacidad de Sincelejo que viajará para apoyar a la Selección en el Mundial.

Además, el espacio radial 'Fútbol, Pasión y Memoria', conducido por Hernán Peláez y Martín De Francisco, continúa siendo un referente de análisis, anécdotas y buen humor para los hinchas, reviviendo momentos históricos y comentando la actualidad del deporte rey





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