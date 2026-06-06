Mundial 2026: La última oportunidad de las leyendas y la nueva era del fútbol

El próximo Mundial 2026, con 48 equipos y sede en Norteamérica, será el escenario del adiós de grandes figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, Modric y Neymar, mientras emergen nuevas potencias y selecciones buscan su lugar en la historia.

El Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos , México y Canadá , marcará el final de una era para muchas de las leyendas del fútbol mundial.

Será la despedida de una generación icónica que ha dominado el deporte durante las últimas dos décadas, encabezada por figures como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Neymar Jr. Este torneo, el más grande de la historia con 48 selecciones y 104 partidos, representará la última oportunidad para que estos astros levanten la Copa del Mundo o añadan nuevos capítulos a su legado. Para algunos, como el argentino, llega tras haber alcanzado la gloria en Qatar 2022, cerrando así el debate sobre su lugar en la historia.

Para otros, como el portugués, persiste la obsesión por el único trofeo que le falta. El croata Modric, con su calma característica, busca liderar nuevamente a una selección subcampeona en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022. El brasileño Neymar, tras años de lesiones y altibajos, intentará demostrar que aún puede marcar una diferencia decisiva.

Junto a ellos, otras figuras como James Rodríguez, que dejó una huella imborrable en Brasil 2014, y el lesionado Gianluigi Donnarumma, que busca recuperar su nivel, completan un cuadro de despedidas y renovadas esperanzas. Mientras tanto, selecciones como Marruecos intentarán confirmar que su actuación en Catar no fue un espejismo, y potencias como Estados Unidos, Japón o Canadá apuestan por el crecimiento del fútbol local en un torneo que expande su formato.

El evento no solo será una competencia deportiva, sino también un momento de tránsito entre generaciones, donde algunos dirán adiós y otros, como los emergentes talentos de Portugal, Brasil o Italia, darán el paso al frente para heredar el trono





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