Mundial 2026: Panamá tendrá la plantilla más veterana y Costa de Marfil la más joven

Análisis de los promedios de edad de las 48 selecciones que competirán en el Mundial 2026, destacando a Panamá como el equipo con mayor edad promedio y a Costa de Marfil como el más joven, con información detallada sobre casos como Colombia y otros.

El Mundial 2026 , programado para iniciar el 11 de junio, reunirá a 1.248 futbolistas de 48 selecciones nacionales , cada una con una plantilla de 26 jugadores.

Estos equipos suelen estar compuestos por los mejores futbolistas de cada país, combinando experiencia y juventud. Aunque el promedio de edad de las plantillas no suele ser muy alto, en esta edición habrá al menos tres naciones con un promedio superior a los 30 años. Panamá lidera la lista con un promedio de 30,4 años, seguida por Irán (30,3) y Colombia (30,1).

La selección colombiana, dirigida por Néstor Lorenzo, mantuvo la base que disputó las eliminatorias y la final de la Copa América 2024. Sus jugadores más veteranos son los arqueros Camilo Vargas y David Ospina, ambos de 37 años y con experiencia en Copas del Mundo anteriores. El más joven del plantel es Gustavo Puerta, de 22 años, quien debutará en un Mundial de mayores tras haber sido capitán en el sub-20.

Otras selecciones con promedios elevados son Cabo Verde (29,7), Qatar (29,5), Brasil (29,2), Escocia (29,2), Congo (29,1), Egipto (29,1) y Argentina, vigente campeona (29,1). En el extremo opuesto, Costa de Marfil tendrá la plantilla más joven con un promedio de 25,8 años. Le siguen Ecuador (26,1), Marruecos (26,4), Bosnia y Herzegovina (26,4), Túnez (26,6), España (26,7), Noruega (26,8), Sudáfrica (26,8), Argelia (26,9) y Estados Unidos (26,9).

Esta diversidad en edades refleja distintas filosofías de renovación y mezcla generacional de cara al torneo más importante del fútbol internacional





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