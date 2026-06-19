Mundial 2026: Récord de clasificados y el camino de Colombia en fútbol femenino y masculino

Una fecha histórica en el Mundial 2026 con 32 equipos avanzando a la siguiente fase. La Selección Colombia femenina asegura su lugar en la Copa del Mundo y busca el título de la Conmebol Liga de Naciones, mientras Millonarios renueva su imagen y Brasil juega sin Neymar. Además, Nairo Quintana compite en el Tour de Suiza y el golf colombiano avanza.

El Mundial 2026 ha alcanzado una cifra histórica en su fase inicial, con un total de 32 combinados avanzando a la próxima ronda, estableciendo un nuevo récord de participación desde su inicio.

Entre los equipos clasificados, la Selección Colombia femenina confirmó su pase a la Copa del Mundo, consolidando un desempeño sobresaliente en la Conmebol Liga de Naciones. Ahora, el equipo nacional enfoca sus esfuerzos en conquistar el título continental, un objetivo que refleja el crecimiento del fútbol femenino en la región. En el ámbito masculino, la Conmebol mostró resultados mixtos en la primera fecha del Mundial, dejando una deuda pendiente que busca revertir en los próximos encuentros.

Por otro lado, el poderoso club colombiano Millonarios anunció una renovación de su imagen institucional a partir del segundo semestre de 2026, como parte de una estrategia para recuperar su identidad y conectar con su historia. Además, con motivo de sus 80 años, el equipo programó un segundo amistoso fuera de Colombia, extendiendo la celebración a nivel internacional.

En el escenario internacional, la selección brasileña se enfrenta a Haití en Filadelfia, en un partido clave para buscar su primera victoria en el Mundial 2026, aunque no contará con Neymar, una baja significativa. Paralelamente, el Tour de Suiza continúa su desarrollo, con Nairo Quintana y otros colombianos destacando en la segunda jornada, que incluyó una exigente tercera etapa de 157,9 kilómetros entre Bad Ragaz y Bad Ragaz.

En el ámbito del golf colombiano, se reportan avances importantes, aunque no se especifican detalles en el texto de origen. Finalmente, un espacio de conversación futbolera liderado por Hernán Peláez y Martín De Francisco analiza la actualidad del deporte, combinando resultados, anécdotas y buen humor para ofrecer una perspectiva integral del fútbol nacional e internacional





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