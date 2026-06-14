Mundial 2026: Resultados del Grupo D y otras noticias deportivas

Resumen de los resultados de la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026, con la victoria de Estados Unidos sobre Paraguay y el próximo duelo entre Australia y Turquía. Incluye noticias sobre la Selección Colombia femenina, el arbitraje de Andrés Rojas, la victoria de Maxim Van Gils en ciclismo y el PGA TOUR en Colombia.

El Grupo D del Mundial concluyó su primera fecha con resultados clave que definen las primeras posiciones. Estados Unidos derrotó de manera contundente a Paraguay , asegurando una victoria holgada que lo coloca momentáneamente como líder del grupo.

Por otro lado, el partido entre Australia y Turquía, programado para esta jornada, promete ser decisivo para las aspiraciones de ambas selecciones en la fase inicial. Estos encuentros setsran el tono para un grupo altamente competitivo donde cada punto cuenta. En un contexto más amplio, el fútbol mundial gira en torno a múltiples procesos clasificatorios y torneos paralelos.

La Selección Colombia femenina ya aseguró su cupo a la Copa del Mundo y ahora enfoca sus energías en conquistar el título de la Conmebol Liga de Naciones, un certamen que reúne a las mejores exponentes del continente. Mientras tanto, en el ámbito arbitral, Andrés Rojas ha sido confirmado por la FIFA para dirigir en el Mundial 2026, debutando en la primera fecha, lo que representa un reconocimiento a su trayectoria y labor.

Fuera de los eventos mundialistas, el deporte muestra su diversidad con noticias de otras disciplinas. Maxim Van Gils se impuso en la sexta etapa del Tour Auvergne - Ródano-Alpes, logrando una victoria que le permitió sacudirse la carga de la clasificación general y posicionarse mejor en la competencia.

Además, el PGA TOUR Américas, que se juega en Colombia, reparte una millonaria cifra en premios, destacando la importancia del evento en el calendario golfístico local. Finalmente, una historia emotiva envolvía a un niño con discapacidad de Sincelejo que viajará para apoyar a la Selección Colombia, un recordatorio del impacto social del deporte





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