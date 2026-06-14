Mundial 2026: Resultados y posiciones tras la primera fecha, con victoria de EE.UU., empate de Brasil y Marruecos, y clasificación de Colombia femenina

Resumen de la primera jornada del Mundial 2026, con los resultados del Grupo D (Estados Unidos vs Paraguay, Australia vs Turquía) y el empate entre Brasil y Marruecos por el Grupo C. Tablas de posiciones actualizadas, clasificación de la Selección Colombia femenina a la Copa del Mundo, confirmación del árbitro Andrés Rojas, victoria de Maxim Van Gils en el Tour Auvergne, millonario premio del PGA TOUR Américas en Colombia y la emotiva historia de un niño sincelejano que viajará para ver a la tricolor.

El Grupo D del Mundial 2026 ha completado su primera fecha con la holgada victoria de Estados Unidos sobre Paraguay , sumándose a los resultados ya conocidos.

En otro encuentro, Brasil y Marruecos no lograron superarse y empataron en un partido vibrante correspondiente al Grupo C, aunque este grupo no es el que se aborda en el titular principal, lo que sugiere una mezcla de contenido. La zona interactiva de Deportes RCN trae cobertura especial de la justa mundialista, con tablas de posiciones actualizadas tras la jornada inaugural.

Además, se destaca la clasificación de la Selección Colombia femenina a la Copa del Mundo y su objetivo de conquistar el título de la Conmebol Liga de Naciones. En el ámbito arbitral, el colombiano Andrés Rojas fue confirmado por la FIFA para dirigir en la primera fecha del Mundial 2026. En el Tour Auvergne - Ródano-Alpes, Maxim Van Gils se impuso en la sexta etapa y tomó ventaja en la clasificación general.

El programa futbolero de Hernán Peláez y Martín De Francisco analiza la actualidad con resultados, anécdotas y humor. El PGA TOUR Américas, que se juega en Colombia, reparte una millonaria cifra en premios. También conmovió la historia del niño con discapacidad de Sincelejo que viajará para apoyar a la Selección Colombia. La cobertura integral incluye el choque en vivo entre Australia y Turquía, que cierra la primera ronda del Grupo D





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