Mundial 2026: Resultados y posiciones tras la primera fecha en Grupos C y D

Resumen de los resultados de la primera fecha del Mundial 2026, incluyendo victorias, empates, clasificaciones y confirmaciones arbitrales, junto con noticias relevantes del fútbol colombiano y eventos deportivos internacionales.

El Grupo D del Mundial 2026 completó su primera fecha con la victoria contundente de Estados Unidos sobre Paraguay , mientras que Australia y Turquía se preparan para su enfrentamiento en la jornada inaugural.

En el Grupo C, Brasil y Marruecos protagonizaron un partido emocionante que culminó en empate, dejando así las primeras posiciones de ambos grupos tras los juegos iniciales. La tabla de posiciones refleja estos resultados, con Estados Unidos liderando su grupo tras su triunfo y los demás equipos buscando sumar en las próximas fechas.

Además, la Selección Colombia femenina ya aseguró su cupo a la Copa del Mundo y ahora compite por el título de la Conmebol Liga de Naciones, un logro significativo para el fútbol sudamericano. Por otro lado, el árbitro colombiano Andrés Rojas fue confirmado por la FIFA para dirigir en la primera fecha del Mundial 2026, marcando un hito en su carrera.

En otro ámbito del deporte, Maxim Van Gils se adjudicó la sexta etapa del Tour Auvergne-Ródano-Alpes, consolidando su ventaja en la clasificación general. El PGA TOUR Américas, que se disputa en Colombia, reparte una millonaria cifra en premios, atrayendo a destacados golfistas. También destaca la historia de un niño con discapacidad de Sincelejo que viajará para apoyar a la Selección Colombia, un ejemplo de inspiración y pasión futbolera.

Actualmente, el espacio 'Fútbol en Cambio' con Hernán Peláez y Martín De Francisco analiza la actualidad y memorias del fútbol con buen humor, mientras se vive en vivo el partido entre Australia y Turquía correspondiente a la primera jornada del Grupo D





Antena2RCN / 🏆 21. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mundial 2026 Grupo D Grupo C Estados Unidos Paraguay Brasil Marruecos Australia Turquía Selección Colombia Femenina Andrés Rojas Tour Auvergne-Ródano-Alpes PGA TOUR Américas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto: resultados del 11 de junio de 2026Los sorteos de las loterías de Bogotá, MiLoto y ColorLoto, realizados el jueves 11 de junio de 2026, dejaron millonarios premios en varias regiones del país.

Read more »

Brasil vs. Marruecos: el partidazo del Grupo C en la primera fecha del Mundial 2026Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026 este sábado. Conozca la hora, dónde ver y las claves del debut de Ancelotti con la Verdeamarela.

Read more »

Resultados y resumen del Mundial 2026 HOY: Brasil empata y Escocia ganaAsí quedaron los partidos de la Copa Mundial de la FIFA disputados este sábado 13 de junio.

Read more »

Tercer día del Mundial 2026: sorpresas, paridad y emociones en los grupos B y CResumen del tercer día del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, con los partidos de los grupos B y C. Catar logra su primer punto histórico al empatar con Suiza, Brasil y Marruecos igualan en un duelo parejo, Escocia vence a Haití después de 36 años sin ganar en un Mundial, y el Grupo B queda completamente empatado.

Read more »