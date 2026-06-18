Mundial 2026: Suiza y Bosnia se juegan la vida en el Grupo B

Suiza y Bosnia-Herzegovina se miden en la segunda jornada del Grupo B del Mundial 2026 en un partido clave para sus aspiraciones de clasificación. Ambas selecciones empataron en su debut y buscan su primer triunfo en un grupo donde todos los equipos tienen un punto.

Suiza y Bosnia se enfrentan por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026 en un partido crucial para ambas selecciones, que buscan su primera victoria en el torneo después de haber empatado en sus debuts.

Suiza igualó 1-1 con Catar, mientras que Bosnia hizo lo propio frente a Canadá en un encuentro intenso. Estos resultados han dejado a las cuatro naciones del grupo con un punto cada una, por lo que un triunfo en este duelo podría marcar una diferencia significativa en la carrera por la clasificación a los octavos de final. El partido se juega en el Estadio de Los Ángeles a partir de las 2:00 p. m.

, hora colombiana, y podrá ser seguido en vivo a través de la señal principal del Canal RCN, su aplicación oficial, el canal de YouTube y la red social TikTok. Tanto Suiza como Bosnia son conscientes de que una derrota pondría en serio riesgo sus aspiraciones de avanzar, mientras que una victoria les permitiría llegar con mayor confianza a la última jornada.

Suiza apela a su mayor experiencia internacional para imponerse, en tanto que Bosnia espera aprovechar los espacios y dar un golpe de efecto en una de las zonas más equilibradas de la competencia. El duelo adquiere también un matiz histórico, pues muchos analistas señalan que, de haber clasificado Italia, este podría haber sido un enfrentamiento protagonizado por la Azzurra. Ahora, las dos selecciones tienen la oportunidad de forjar su propia historia y dar un paso decisivo hacia la siguiente fase. La emoción del Mundial continúa en territorio estadounidense





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