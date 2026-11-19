El Mundial Sub-17 inició con victorias destacadas. Mozambique superó 4-0 a Dinamarca, mientras Australia venció 2-0 a Argentina en una primera jornada llena de sorpresas.

El Campeonato Mundial Sub-17 dio inicio este jueves en Catar con una jornada de apertura que dejó resultados contundentes y sorpresas significativas en el panorama futbolístico internacional. Mozambique se consolidó como uno de los grandes protagonistas del torneo tras infligir una goleada de cuatro goles a cero ante Dinamarca, demostrando desde el primer instante su nivel competitivo. Paralelamente, la selección de Australia también capturó la atención del público al imponerse con claridad por 2-0 sobre Argentina, interrumpiendo las expectativas de uno de los equipos tradicionalmente favoritos.

Resultados clave de la jornada inaugural

La primera fecha del certamen juvenil presentó un mosaico de marcadores que reflejaron la igualdad competitiva en las distintas fases del grupo. Ecuador abrió su participación con una victoria ajustada por 1-0 frente a Nueva Caledonia, mientras que Francia logró un triunfo más holgado al derrotar a Haití por 3-1. La selección de Corea del Sur también sumó tres puntos valiosos tras vencer 3-0 a Uganda, mostrando una solidez defensiva y ofensiva desde los primeros minutos del encuentro.

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Uruguay protagonizó uno de los duelos más intensos y emocionantes de la jornada inaugural, logrando una victoria agónica por 3-2 ante Arabia Saudita. Este partido, marcado por cinco anotaciones totales, evidenció la alta intensidad del torneo y la capacidad de rescate de los elencos sudamericanos. Por otro lado, el equipo local, Catar, aprovechó el apoyo de su afición para celebrar un triunfo limpio de 2-0 contra Panamá, marcando el inicio de su campaña en casa con una imagen de organización y eficacia.

Impresiones y dinámicas de los equipos

La actuación de Grecia también fue digna de mención, ya que el conjunto europeo consiguió los tres puntos al derrotar a Egipto por un marcador de 2-1. Este resultado, sumado a la victoria de Australia sobre Argentina, cerró el listado de los grandes ganadores de la jornada. La victoria australiana sobre los albicelestes sub-17 se presenta como uno de los resultados más llamativos, rompiendo la dinámica de favoritismo que rodea al equipo argentino y dejando la competencia abiertamente disputada desde el primer día.

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Mozambique, por su parte, dejó una de las primeras y más grandes impresiones del torneo al anotar cuatro veces sin recibir goles a Dinamarca. Esta goleada no solo le otorgó una posición ventajosa en su grupo, sino que también alertó a los demás contendientes sobre la peligrosa capacidad ofensiva de los jóvenes jugadores mozambiqueños. El rendimiento mostrado por ambos equipos sugiere que la competición está lejos de tener favoritos claros y que cada partido podría definir el rumbo del grupo.

Cronograma y desafíos de la segunda jornada

La actividad del Mundial Sub-17 continuará este viernes con una intensa agenda que incluye ocho compromisos distribuidos a lo largo de la mañana. Los primeros encuentros comenzarán a las 8:30 de la mañana, con un calendario que enfrenta a Bélgica contra Vietnam, Cuba ante Tayikistán, Malí frente a Nueva Zelanda y España disputando un duelo clave contra China. Estos partidos prometán revelar las primeras tendencias tácticas de los equipos europeos y asiáticos.

Posteriormente, la programación dará paso a otros cuatro enfrentamientos cruciales para la clasificación. Italia se medirá con Jamaica, mientras que Senegal buscará sumar puntos contra Croacia. El bloque finalizará con Fiyi jugando contra Marruecos y Costa de Marfil cerrando la jornada frente a Uzbekistán, con el último partido programado para las 11:00 de la mañana. Esta segunda jornada permitirá a las selecciones ajustar estrategias y responder a las sorpresas de la apertura.

Mientras el torneo toma ritmo y define sus primeros protagonistas, varias selecciones buscan ratificar su estatus de favoritas o intentar dar la gran sorpresa. El Mundial Sub-17 se presenta como una plataforma essential para las jóvenes promesas del fútbol mundial, donde la experiencia y la técnica se pondrán a prueba en un escenario que promete alta competitividad. Los resultados de hoy establecen el tono para lo que se avecina en los próximos días de competición en Catar.