Mural de Rata Virus en Cuba genera controversia por su simbolismo político

El artista chileno Rata Virus creó un mural en La Habana que representa a un militar sin rostro con un machete, generando debate por su interpretación sobre la posición del pueblo cubano. La obra, intervenida luego por grafitis, refleja las distinta percepciones políticas en la isla.

Inspirado en los contextos sociales y políticos de distintos países latinoamericanos, el artista afirmó que con esta obra buscó reflejar cómo, a su juicio, el pueblo cubano se encuentra en una posición intermedia, simbolizada por el filo de un machete, mientras los poderosos detentan el mango.

La obra, aparecida en La Habana, muestra la imagen de un militar sin rostro empuñando un machete junto a una frase que ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Tras su instalación, el mural fue intervenido con grafitis y mensajes superpuestos, según imágenes difundidas en redes sociales.

El artista, conocido como Rata Virus, aseguró que viajó a Cuba después de haberle prometido al expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), fallecido el pasado mayo y a quien también dedicó un mural, que retrataría la realidad social de la isla. Indicó que llegó a Cuba con varios bocetos preparados, aunque decidió modificarlos tras conversar con personas locales. El militar retratado incorpora una estrella que, según explicó, hace referencia al Ejército Mambí, las fuerzas que lucharon por la independencia de Cuba.

Respecto a su experiencia, el artista declaró: "Vengo de Chile, donde vivimos una dictadura de extrema derecha como la de Augusto Pinochet, y al llegar a Cuba me encontré con una realidad política distinta". El Gobierno cubano se apropió de la obra y algunos sectores dijeron que era una obra financiada por ellos.

"Eso no es cierto. Yo pagué mis pasajes y llevé medicamentos para personas en Cuba", aclaró. El artista aseguró que distintos sectores interpretaron el mural desde posiciones políticas opuestas, evidenciando la carga simbólica de la pieza. No es la primera vez que el artista realiza obras inspiradas en contextos políticos latinoamericanos, pues ya ha trabajado en otros países de la región





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