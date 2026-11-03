Murió Antonio Navarro Wolff a los 78 años: exconstituyente y líder del M-19

Falleció a los 78 años Antonio Navarro Wolff, exconstituyente y exministro de Salud. Líder histórico del M-19 y Alianza Verde, su legado marcó la paz en 1990.

La familia de Antonio Navarro Wolff confirmó su fallecimiento este domingo 1 de noviembre a las 2:42 p. m. El destacado exconstituyente, exgobernador de Nariño y figura clave de la Alianza Verde murió a la edad de 78 años. Su muerte cierra un capítulo fundamental en la historia política y social de Colombia.

Trayectoria política y vida del exconstituyente

Nacido el 9 de julio de 1948 en Pasto, departamento de Nariño, Navarro Wolff participó en varios momentos cruciales de la historia reciente del país. Su militancia inicial en el Movimiento 19 de Abril marcó el inicio de una carrera pública que lo llevaría a asumir roles ministeriales y legislativos de alto nivel.

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Durante su extensa trayectoria, se desempeñó como ministro de Salud, alcalde, gobernador de Nariño, representante a la Cámara y senador de la República. También ocupó el cargo de secretario de Gobierno de Bogotá y copresidió el Partido Alianza Verde, dejando una huella imborrable en las instituciones colombianas.

Promulgación de la Constitución de 1991

Uno de sus logros más destacados fue liderar la Asamblea Nacional Constituyente. Junto con Horacio Serpa Uribe y Álvaro Gómez Hurtado, asumió la copresidencia de este órgano histórico. Su labor fue determinante para la promulgación de la Constitución Política de 1991, que transformó el marco jurídico y democrático de la nación.

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Antes de este hito constitucional, firmó los acuerdos de paz en 1990 durante el gobierno de Virgilio Barco. Este proceso permitió la desmovilización del M-19 y su transición hacia la política legal, marcando un punto de inflexión en el conflicto armado interno.

Legado y reconocimiento póstumo

La noticia de su deceso ha generado un profundo duelo en el ámbito político y social. Navarro Wolff también fue conocido por su resiliencia tras sufrir un atentado en Cali que le costó la amputación de una pierna y le dejó dificultades permanentes en el habla. A pesar de estos desafíos, continuó su labor pública con determinación.

Su vida estuvo marcada por la lucha por la democracia y los derechos humanos. Su paso por diversos cargos públicos refleja su compromiso con la institucionalidad y la representación ciudadana. Su legado perdurará como parte esencial de la historia democrática de Colombia.