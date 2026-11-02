Murió Antonio Navarro Wolff, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991

Falleció Antonio Navarro Wolff a los 78 años. Líder del M-19 y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que redactó la actual Constitución colombiana.

Antonio Navarro Wolff, una de las figuras más trascendentales de la historia política reciente de Colombia y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente que redactó la Constitución de 1991, ha fallecido a la edad de 78 años. Su familia confirmó su deceso mediante un comunicado oficial, detallando que el reconocido dirigente y académico falleció a las 2:42 de la tarde de ayer. En la nota, los familiares solicitaron que los rituales de despedida se realicen estrictamente en el ámbito de la intimidad familiar, anunciando que publicarían los detalles de las exequias una vez se haya completado este proceso privado.

Legado De La Asamblea Nacional Constituyente De 1991

Las reacciones ante su partida, provenientes de todos los espectros políticos, confirman que Navarro Wolff cumplió con excelencia sus funciones como congresista, alcalde y gobernador. Se le reconoce por mantener diálogos constructivos con los líderes políticos de su generación, sin importar su afiliación partidista o tendencia ideológica. Su trayectoria estuvo marcada por episodios determinantes, incluyendo su papel como dirigente del grupo guerrillero M-19, su supervivencia a un atentado que le costó una pierna y la implantación de una prótesis, y su participación clave en las negociaciones para el desarme.

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Tras el asesinato de Carlos Pizarro, Navarro asumió la candidatura presidencial de su movimiento. Posteriormente, ocupó un lugar histórico en 1991 junto a dirigentes de los partidos tradicionales para presidir la Asamblea Nacional Constituyente que dio origen al texto constitucional vigente. Su carrera pública continuó con desempeños como ministro, alcalde, gobernador, representante a la Cámara y senador, consolidando su presencia en la vida institucional del país durante décadas.

Orígenes Biográficos Y Trayectoria Académica

Nacido en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948, Navarro Wolff fue el mayor de siete hermanos. Durante su infancia, debido a las dificultades económicas familiares, residieron en distintas ciudades como Cali y Medellín. Hijo de Rafael Navarro y Emma Wolff, su padre poseía una agencia comercial de Coltejer y perdió parte de su patrimonio tras una inversión agrícola fallida. En su hogar se discutía activamente la política y las acciones de los organismos de inteligencia durante la época de la violencia, un ambiente que influyó en su desarrollo.

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Recuerdos de su infancia en Pasto incluyen imágenes de calles cubiertas de ceniza tras las erupciones del volcán Galeras. Realizó sus estudios en el colegio Santa Librada de Cali y posteriormente ingresó a la Universidad del Valle, donde se graduó como ingeniero sanitario en 1972. Allí también cursó una maestría en Ingeniería Industrial y de Sistemas. En 1976, con el apoyo de becas de la Fundación Rockefeller, el Consejo Británico y el International Development Research Center de Canadá, viajó a Inglaterra para especializarse en Ingeniería del Medio Ambiente en la Universidad de Loughborough.

Impacto Político Y Reacciones Tras Su Fallecimiento

Antes de ingresar plenamente a la política, Navarro Wolff desarrolló una destacada carrera académica. Fue profesor de la Universidad del Valle, director del programa de Ingeniería Sanitaria, asesor del Departamento de Medicina Social y coordinador del Centro de Investigaciones Multidisciplinarias para el Desarrollo Rural. Su vida familiar sufrió los costos de la clandestinidad y la guerra, tuvo dos matrimonios y tres hijos, y habló públicamente del dolor por la muerte de su hijo Gabriel en 2015, admitiendo el impacto de la lucha armada sobre sus seres queridos sin abandonar sus decisiones políticas.

El senador Iván Cepeda expresó su admiración, calificando a Navarro Wolff como uno de los dirigentes más destacados de las izquierdas y el progresismo en Colombia, resaltando su serenidad y convicciones democráticas. Por su parte, el expresidente Iván Duque recordó su paso compartido por la Comisión Tercera del Senado, destacando una amistad basada en el respeto a pesar de las diferencias políticas. Duque señaló que su trayectoria representó la voluntad de buscar acuerdos para Colombia tras dejar atrás la violencia, mencionando su rol junto a Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también envió sus condolencias, recordando una relación respetuosa mantenida incluso con diferencias de pensamiento, especialmente durante el periodo en que Navarro fue gobernador de Nariño mientras Uribe lideraba el Gobierno. Finalmente, el exnegociador de paz Humberto de la Calle rememoró los momentos compartidos durante la elaboración de la Constitución de 1991, cuando Navarro ejerció la presidencia de la Asamblea mientras él era ministro delegado del Gobierno, reafirmando la importancia histórica de su legado en la construcción del Estado colombiano.