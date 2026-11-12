Murió el concejal Jorge Iván Restrepo en Itagüí tras cuadro respiratorio grave

El concejal de Itagüí, Jorge Iván Restrepo, falleció a los 48 años por complicaciones respiratorias el 12 de noviembre. Detalles sobre su trayectoria y exequias.

El municipio de Itagüí recibió el viernes 13 de noviembre el doloroso anuncio del fallecimiento abrupto del concejal Jorge Iván Restrepo Arias. La noticia se confirma tras una fulminante complicación de salud que se desató durante la mañana del jueves 12 de noviembre. Restrepo Arias, quien contaba con 48 años de edad, murió tras un rápido deterioro de su estado físico que los profesionales de la salud no lograron revertir a tiempo.

Desde tempranas horas del jueves 12 de noviembre, el político manifestado síntomas de malestar general en su lugar de residencia. La situación se agravó progresivamente a lo largo de las primeras horas del día, lo que obligó a sus allegados a solicitar ayuda urgente. La emergencia alcanzó su punto crítico cerca de las 7:00 a.m., momento en el que Restrepo Arias dio voces de auxilio ante la imposibilidad de atenderse solo, requiriendo intervención inmediata de su entorno cercano.

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Tras la llamada de emergencia, el cuerpo del concejal fue trasladado de urgencia desde su apartamento ubicado en el sector Arrayanes de Itagüí. El destino fue la Clínica Antioquia, situada en el centro del municipio, un centro médico de referencia para casos de alta complejidad en la región. Sin embargo, las medidas de estabilización tomadas por el personal médico resultaron insuficientes ante la gravedad de la afección respiratoria que afectaba su sistema orgánico.

Detalles Clínicos y Traslado de Urgencia

Los informes preliminares indican que la causa directa del deceso fue una afección respiratoria severa. Los médicos presentes en la Clínica Antioquia actuaron con celeridad, pero el rápido deterioro de la salud del concejal no permitió una recuperación viable. La rapidez con la que evolucionó el cuadro clínico dejó poco margen de acción a los especialistas, resultando en el fallecimiento confirmado del corporado durante la mañana del jueves 12 de noviembre.

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Reacciones Políticas y Luto Oficial

La noticia generó un profundo impacto en el espectro político local y regional, especialmente en el equipo del alcalde de Itagüí, Diego Torres. Figuras de alto nivel como el senador Daniel Restrepo, el exrepresentante Jaime Cano y el exsenador Carlos Andrés Trujillo expresaron su consternación ante la pérdida. También fueron mencionados sus compañeros de cabildo y el equipo político del "Equipo de Antioquia", de quien Restrepo Arias era miembro activo.

El senador Daniel Restrepo, quien compartió dos periodos legislativos con el fallecido, destacó la amistad de 16 años que los unía. En sus declaraciones, definió a Jorge Iván Restrepo Arias no solo como un colega político, sino como un amigo y un hermano que dejó un legado significativo en la vida política de la región. Este reconocimiento subraya la cercanía personal y profesional que mantuvieron durante años en el Concejo Municipal.

Legado Social y Actividades Comunitarias

Jorge Iván Restrepo Arias era oriundo del barrio San Isidro y dedicó gran parte de su trayectoria al trabajo comunitario. Su labor se enfocó particularmente en la atención y el bienestar de los adultos mayores del municipio de Itagüí. En vísperas de su fallecimiento, se encontraba preparándose activamente para un evento social dirigido a esta población, demostrando su compromiso inquebrantable con las causas sociales locales.

Además de su trabajo con adultos mayores, Restrepo Arias fue una figura activa en grupos juveniles y religiosos. Mantuvo vínculos estrechos con parroquias como San Pío X y participó activamente en el Consejo Municipal de Juventud. Su compromiso institucional también se extendió a la Junta Directiva del Hospital San Rafael, donde ejerció funciones de dirección y supervisión durante su mandato, consolidando su imagen como un servicial público dedicado.

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Procesos Funerarios y Actos de Despedida

El cuerpo del concejal descansará en cámara ardiente en la sede oficial del Concejo de Itagüí hasta las 2:00 p.m. del viernes 13 de noviembre. Este espacio fue designado para que familiares, amigos y ciudadanos puedan rendir un último homenaje al político fallecido. La afluencia de público se espera que sea significativa dada la trayectoria y el respeto adquirido por Restrepo Arias en la comunidad.

Las exequias solemnes se llevarán a cabo el sábado 14 de noviembre a las 3:00 p.m. La ceremonia se celebrará en la iglesia del Parque de Itagüí, un lugar emblemático para los rituales de la localidad. Jorge Iván Restrepo Arias llegó al Concejo de Itagüí en 2016 con el respaldo del Partido Conservador y se desempeñaba actualmente como corporado, dejando un vacío significativo en la administración local.